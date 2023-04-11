《異動股》商湯高開逾８％，阿里高開逾２％，同推出ＡＩ平台

《經濟通通訊社１１日專訊》商湯（０００２０）現價高開８﹒７１％，報３﹒６２元，以

現價計，該股暫連升６日，累計升幅３８﹒１７％。該股成交約８９６３萬股，涉資３﹒２４億

元。阿里（０９９８８）高開２﹒５１％，報１００﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計

升幅４﹒７６％。

面對夾擊，百度（０９８８８）低開３﹒０８％，報１３８﹒５元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅５﹒６５％。



＊商湯推出類ＣｈａｔＧＰＴ「商量」＊



商湯１０日公布推出人工智能（ＡＩ）大模型體系「日日新」與旗下類ＣｈａｔＧＰＴ的自

然語言大模型應用平台「商量」。

商湯科技董事長兼首席執行官徐立在昨天的大會活動上實機演示「商量」的多種功能，包括

邀請函撰寫、兒童故事創作、編程代碼撰寫、醫療問診等使用場景。未來還推出自研生成式ＡＩ

系列應用，包括秒畫、如影、瓊宇、格物。



＊同步推出ＡＩ生成程式「日日新」＊



除了「商量」外，商湯在「日日新」大模型體系下發布系列自研生成式ＡＩ應用。其中，「

秒畫」為文生圖創作平台，可根據用戶的文字要求生成不同風格的圖片。

徐立稱，「日日新」名字來自《禮記．大學》的「苟日新，日日新，又日新」，意指大模型

的迭代更新和能力日益增強。他又說，基於商湯ＡＩ大裝置ＳｅｎｓｅＣｏｒｅ和「日日新」大

模型體系，商湯會面向行業夥伴提供大模型即服務（ＭａａＳ），並透露已對外服務８家大型客

戶進行大模型訓練。



＊阿里雲推出大模型「通義千問」＊



早前阿里巴巴旗下阿里雲宣布，自研大模型「通義千問」開始邀請企業用戶測試體驗，用戶

可通過官網申請，符合條件的用戶可參與體驗。網站暫時只有中文，表明主要用於處理中文語言

的查詢。內媒報道指，「通義千問」由阿里達摩院研發，相比現時的「ＣｈａｔＧＰＴ」，「通

義千問」仍有不少進步空間，但阿里達摩院在ＮＬＰ自然語言處理等前沿科研領域已布局多年，

並於２０１９年啟動大模型研發。

現時，恒生指數報２０５６６，升２３５點或升１﹒１６％，主板成交９﹒１１億元。國企

指數報６９７８，升８４點或升１﹒２３％。恒生科技指數報４２７６，升３９點或升

０﹒９３％。

即月期指新報２０６５３，升３４１點，高水８６點。即月國指期貨報６９９８，升１０２

點，高水１９點。即月科指期貨新報４２８４，升４９點，高水４３點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

商湯（０００２０） ３﹒６２元 升８﹒７１％

阿里（０９９８８） １００﹒２０元 升２﹒５１％

百度（０９８８８） １３８﹒５０元 跌３﹒０８％

騰訊（００７００） ３８９﹒００元 升０﹒９３％

創新奇智（０２１２１） ２６﹒００元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

