《異動股》商湯、騰訊倒跌３％，網信辦發意見稿規管人工智能

《經濟通通訊社１１日專訊》百度（０９８８８）現價跌６﹒３７％，報１３３﹒８元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒８６％。該股成交約１１７１萬股，涉資１５﹒８５億
元。
網信辦發布《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》，其中規定，提供生成式人工
智能產品或服務應當尊重知識產權、商業道德，不得利用算法、數據、平台等優勢實施不公平競
爭。利用生成式人工智能生成的內容應當真實準確，採取措施防止生成虛假信息。
當中又提到，提供者在提供服務過程中，對用戶的輸入信息和使用記錄承擔保護義務。不得
非法留存能夠推斷出用戶身份的輸入信息，不得根據用戶輸入信息和使用情況進行畫像，不得向
他人提供用戶輸入信息。法律法規另有規定的，從其規定。《意見稿》要求用戶提供真實身份信
息。提供者應當明確並公開其服務的適用人群、場合、用途，採取適當措施防範用戶過分依賴或
沉迷生成內容。
今早受新出ＡＩ平台帶動的ＡＩ概念股倒跌；商湯（０００２０）跌３％，報３﹒２３元；
阿里（０９９８８）升０﹒８７％，報９８﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
３﹒０８％；騰訊（００７００）跌３﹒１７％，報３７３﹒２元；創新奇智（０２１２１）跌
１２﹒３１％，報２２﹒８元；美圖公司（０１３５７）跌６﹒８７％，報２﹒１７元，以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒５６％。
現時，恒生指數報２０３２７，跌４點或跌０﹒０２％，主板成交８０５﹒８４億元。國企
指數報６８８７，跌６點或跌０﹒１０％。恒生科技指數報４１９２，跌４５點或跌１﹒０６％
。
即月期指新報２０３７０，升５８點，高水４３點。即月國指期貨報６９０２，升６點，高
水１５點。即月科指期貨新報４２０４，跌３１點，高水１７點。
上證綜合指數報３３０１，跌１３點或跌０﹒４１％，成交３１９１﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１１８３８，跌３３點或跌０﹒２８％，成交４３４１﹒７３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百度（０９８８８） １３３﹒８０元 跌６﹒３７％
商湯（０００２０） ３﹒２３元 跌３﹒００％
阿里（０９９８８） ９８﹒６０元 升０﹒８７％
騰訊（００７００） ３７３﹒２０元 跌３﹒１７％
創新奇智（０２１２１） ２２﹒８０元 跌１２﹒３１％
金山軟件（０３８８８） ３５﹒２０元 跌６﹒１３％
美圖公司（０１３５７） ２﹒１７元 跌６﹒８７％
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（ｈｃ）
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