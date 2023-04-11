巴菲特減持比亞迪（０１２１１）２４８萬股Ｈ股，套現５﹒４億元

《經濟通通訊社１１日專訊》根據聯交所股權披露資料顯示，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡

於３月３１日減持比亞迪（０１２１１）２４８﹒０５萬股Ｈ股，每股平均作價２１７﹒６７元

，套現５﹒４億元。巴郡於比亞迪的持股量由１１﹒１３％降至１０﹒９％。（ｂｉ）

