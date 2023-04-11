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11/04/2023 12:08

《午市前瞻》恒指５０天線阻力大，內房僅受惠低基數，龍湖不宜吼

　　《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數半日收報２０３４４，升１３點或０﹒０７％，主板
成交７５４﹒０６億元。恒生中國企業指數報６８９４，升不足１點。恒生科技指數報４１９５
，跌４１點或０﹒９９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中芯
國際（００９８１）；騰訊控股收報３７５﹒６元，跌９﹒８元或２﹒５４％，成交４２﹒３９
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９８﹒６５元，升０﹒９元或０﹒９２％，成交３１﹒４８億元；中
芯國際收報２１﹒９元，跌０﹒５５元或２﹒４５％，成交１８﹒３５億元。國指三大成交股份
依次為騰訊控股、商湯（０００２０）及阿里巴巴－ＳＷ；商湯收報３﹒２元，跌０﹒１３元或
３﹒９％，成交４０﹒７７億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊連敬涵：料美國３月份ＣＰＩ符合預期＊
　
　　觀望美國多項經濟數據下，港股復活節假期後略有炒興，落後醫藥股與內房股獲資金撈底，
兩大板塊遙遙領先，六隻藍籌內房雄據恒指升幅前列位置。香港股票分析師協會理事連敬涵向《
經濟通通訊社》表示，恒指今日高開再戰５０天線，好淡再度拉鋸，短線需要企穩５０天線才證
明恒指走出上落市格局。
　　但他認為恒指難企穩５０天線，近期消息面維持淡靜，難有利好作用刺激入市意欲。他又預
期即將公布的美國３月份ＣＰＩ未必與市場預期有太大落差，除非按年增幅忽然大幅低於預期，
否則對於目前聯儲局５月加息０﹒２５厘的預期改變機會不大。
　
＊內地買樓意欲未真正恢復＊
　
　　龍湖（００９６０）、萬科（０２２０２）及中海外（００６８８）等內房公布３月份銷售
額有顯著改善，其中龍湖３月銷售金額與首３個月累計總銷售金額同樣按年翻倍，中海外３月合
約物業銷售額亦按年大增九成。但連敬涵維持看淡內房股，指按年銷售額改善主要受惠於低基數
，認為銷售情況並未真正改善，與以前的增長幅度亦難以相提並論，股價短線炒高亦朝不保夕，
過幾日亦會回落，難以走出區間上落。
　　連敬涵提到，目前內地人民買樓意欲仍然低下，有錢最多作國內短線旅遊，對於買車買樓等
大額消費意欲不大，對經濟環境信心仍有待恢復，故不建議投資指染指內房股。他唯一建議可以
留意具國企背景的越秀地產（００１２３），因其銷售額穩定增長，投資價值較高，但目前股價
再創近２６年新高，建議待稍為回落至１１元水平入手更佳。（ｈｃ）

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