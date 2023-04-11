【專訪】美圖吳欣鴻：續研發ＡＩ產品，料ＶＩＰ訂閱業務帶動增長

《經濟通通訊社記者史寒冰１１日報道》美圖（０１３５７）去年交出亮麗的成績表，首次

錄得盈利，全年扭虧為盈賺９４１４萬元（人民幣．下同），並首次派發末期息２港仙。創始人

兼首席執行官吳欣鴻接受《經濟通通訊社》專訪時表示，ＶＩＰ訂閱業務是去年收入增長的最大

動力。他指目前ＶＩＰ訂閱用戶佔月活躍用戶２﹒３％，約５６０萬用戶，期望之後可進一步提

高至５％，而去年ＶＩＰ續訂率亦有７０％以上。由於營運成本相對較穩定，ＶＩＰ滲透率提高

將帶動毛利率，成為未來公司的增長引擎。

根據業績報告顯示，美圖去年ＶＩＰ訂閱業務收入為７﹒８２億元，佔整體收入最多，為

３７﹒５％。截至去年底，旗下所有程式的總月活躍用戶達２﹒４３億，按年增長５﹒３％。



＊會投入更多研發開支發展ＡＩ＊



公司去年表現受惠於ＡＩ熱潮帶動，吳欣鴻指，公司於２０１０年開始已不斷推出ＡＩＣＧ

的功能和產品，並非臨時「湊熱度」。他預期ＡＩ會在未來５至１０年快速發展，而美圖具備成

熟的模型能力、在影像行業有較高的市場佔有率，以及成功把握用戶需求及審美趨勢，將有助公

司在激烈的競爭中突圍而出。去年，美圖的研發投入達５﹒８６億元，按年增長７﹒５％，吳欣

鴻預期，未來研發成本的金額和佔收入的比例會繼續增長。



＊新產品將加入Ａ１設計功能＊



吳欣鴻又指，留意到市場上仍有未被滿足的需求，而公司已有發展成熟的平台，起動成本相

比起由零做起會較低。目前公司有美圖秀秀、美顏相機及ＢｅａｕｔｙＰｌｕｓ等產品，其中美

圖秀秀去年有逾１億月活躍用戶。今年，美圖會在原有產品的基礎上推出新的產品及功能，例如

ＡＩＧＣ驅動視頻編輯程序Ｗｉｎｋ的專業版－－Ｗｉｎｋ Ｓｔｕｄｉｏ，以及在美圖設計室

程式中加入ＡＩ設計功能。

對於公司未來的派息政策，吳欣鴻指未來隨著利潤增長，希望可維持派息，但相信派息率未

必能與去年持平。



＊ＳａａＳ業務仍未成熟，未來依賴ＶＩＰ訂閱帶動增長＊



公司去年完成對美得得科技（深圳）有限公司的收購，美得得向中國內地１﹒１萬家化妝品

零售商，提供ＥＲＰ ＳａａＳ方案。美得得業績併入財務報表後，ＳａａＳ業務的收入按年增

１０９３﹒２％至４﹒６３億元。另外，美圖亦透過美圖宜膚向全球護膚品牌、醫美機構及美容

院業務，提供ＡＩ測膚及相關ＳａａＳ解決方案。

首席財務官兼公司秘書顏勁良指出，ＳａａＳ業務仍處於起步階段，故目前毛利率僅為１％

，預期往後當業務成熟後，毛利率可提高至６至７％，但仍需要一段長時間；公司整體發展仍依

賴ＶＩＰ訂閱業務帶動。另外，他預計線上廣告業務保持穩定，但佔收入的比例會隨著ＶＩＰ訂

閱業務增長而有所下跌。



