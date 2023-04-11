阿里發布ＡＩ大模型「通義千問」，將率先部署在釘釘和天貓精靈上

《經濟通通訊社１１日專訊》阿里巴巴（０９９８８）發布最新大型語言模型「通義千問」

，未來將整合到阿里巴巴的各個業務中，以改善用戶體驗。「通義千問」將率先部署在智能移動

辦公平台「釘釘」和物聯網智能家電提供商「天貓精靈」上。

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇在阿里雲峰會上表示，阿里雲已形成模型即服務

（ＭａａＳ）、平台即服務（ＰａａＳ）、基礎設施即服務（ＩａａＳ）三層架構，其中模型即

服務包括基礎大模型╱通義大模型、企業專屬大模型、魔搭社區、ＡＰＩ服務等。

張勇表示，阿里所有產品未來將接入大模型全面升級，包括天貓、釘釘、高德地圖、淘寶、

優酷、盒馬等。

近期中國互聯網公司正爭相推出類ＣｈａｔＧＰＴ產品。商湯（０００２０）周一推出ＡＩ

大模型體系「日日新」與旗下類ＣｈａｔＧＰＴ的自然語言大模型應用平台「商量」及其系列應

用。昆侖萬維（深：３００４１８）國產大語言模型「天工」３﹒５將於４月１７日啟動邀請測

試。

阿里雲上周五在官方微博宣布阿里版ＣｈａｔＧＰＴ「通義千問」開啟內測，主要面向企業

用戶邀請測試，用戶可通過官網預約報名，或使用邀請碼加入。

阿里巴巴在３月底宣布成立六大業務集團，張勇將同時兼任阿里雲智能集團ＣＥＯ，這也反

映了其在雲計算業務方面的決心。張勇２月下旬在業績會上強調，技術創新也是阿里巴巴未來的

重中之重，雲計算也是公司長期三大頂級戰略之一。（ｂｉ）

