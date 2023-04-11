金管局紐約時段承接３８億港元沽盤

《經濟通通訊社１１日專訊》港元匯價再次觸及７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金

管局在紐約時段承接３８﹒０７億港元沽盤，銀行體系結餘明天（１２日）將減至約６６２﹒５

億港元。今次是金管局自上周以來，再入市捍衛港元匯價。（ｃｌ）





