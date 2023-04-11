【夜期時段】即月期指最新報２０５７２點，升２２點，高水８７點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０５７０點，升２０點，高水

８５點，最新報２０５７２點，升２２點，高水８７點，合約成交２８１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６９８０點，升７點，高水３０點，最新報６９８１點，升

８點，高水３１點，合約成交３５７張。

