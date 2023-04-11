【高息定存】星展推出定存優惠，港元及美元一周定存高達１０厘息

《經濟通通訊社１１日專訊》星展銀行再推１０厘高息定存，由即日起經星展銀行任何分行
完成指定合資格投資交易，即可享港元或美元一星期１０厘的特惠年利率。上述優惠只適用於星
展豐盛理財戶口，而且合資格投資交易單筆需達５０萬港元（或外幣等值）。假設存５０萬港元
，預計定存利息約９５８﹒９元。
另外，該行推出限時一星期外幣兌換定期存款推廣，由即日至４月３０日起經星展銀行全新
ＤＢＳ ｄｉｇｉｂａｎｋ ＨＫ應用程式或星展ｉＢａｎｋｉｎｇ網上理財（使用指定優惠編
號）以新資金兌換任何指定外幣的單項外幣兌換交易，同時以同一貨幣開立一星期定期存款（即
選擇支帳戶口時，選擇與定存貨幣不同的支帳貨幣），可享高達１０﹒５厘年利率。（ｂｉ）
表列各大銀行定存息率：
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表列各大銀行美元定存息率：
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