《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１１日專訊》加拿大央行公布議息結果，及美國公布ＣＰＩ，料為周三

（１２日）市場焦點。



＊英倫銀行總裁發表演講，日本公布ＰＰＩ＊



各國重要經濟活動方面，歐洲央行總裁拉加德和歐洲央行執委帕內塔出席世界銀行和ＩＭＦ

春季會議，二人還將參加Ｇ２０財長和央行總裁會議。周三本港時間１２：４５ｐｍ，澳洲央行

副總裁布洛克參加ＷＥＡＩ貨幣政策小組會議。晚上８：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在

一次活動中發言。９：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在國際金融協會發表演講；同一時間，里奇

蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在一次投資會議上致開幕詞。１０：００ｐｍ，加拿大央行公布政策

利率決定和貨幣政策報告。

數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布３月生產者物價指數，月率料維持不變，

年率升幅料由８﹒２％收窄至７﹒１％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布３月消費者物價指數

，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒２％，年率升幅料由６％收窄至５﹒１％，經季節調整料由

３０４﹒０７升至３０５﹒３６。

在本港，明日公布業績的公司有：ＥＣＩ ＴＥＣＨ（０８０１３）、ＭＩＮＤＴＥＬＬ

ＴＥＣＨ（０８６１１）等。（ｗａ）

