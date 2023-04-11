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11/04/2023 19:02

《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，美國公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１１日專訊》加拿大央行公布議息結果，及美國公布ＣＰＩ，料為周三
（１２日）市場焦點。
　
＊英倫銀行總裁發表演講，日本公布ＰＰＩ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行總裁拉加德和歐洲央行執委帕內塔出席世界銀行和ＩＭＦ
春季會議，二人還將參加Ｇ２０財長和央行總裁會議。周三本港時間１２：４５ｐｍ，澳洲央行
副總裁布洛克參加ＷＥＡＩ貨幣政策小組會議。晚上８：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在
一次活動中發言。９：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在國際金融協會發表演講；同一時間，里奇
蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在一次投資會議上致開幕詞。１０：００ｐｍ，加拿大央行公布政策
利率決定和貨幣政策報告。
　　數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布３月生產者物價指數，月率料維持不變，
年率升幅料由８﹒２％收窄至７﹒１％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布３月消費者物價指數
，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒２％，年率升幅料由６％收窄至５﹒１％，經季節調整料由
３０４﹒０７升至３０５﹒３６。
　　在本港，明日公布業績的公司有：ＥＣＩ　ＴＥＣＨ（０８０１３）、ＭＩＮＤＴＥＬＬ　
ＴＥＣＨ（０８６１１）等。（ｗａ）

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