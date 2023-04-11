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11/04/2023 12:21

【企業盈警】潤泥料首季轉盈為虧蝕約３５００萬元至４５００萬元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》華潤水泥控股（０１３１３）公布，截至２０２３年３月３１
日止三個月，集團預期期間將錄得公司擁有人應佔虧損約３５００萬元至４５００萬元，而截至
２０２２年３月３１日止三個月則錄得公司擁有人應佔盈利約７﹒３億元。
　　期內盈轉虧，主要由於集團產品銷售價格較２０２２年同期下降；及２０２２年第一季度處
置一家附屬公司的一次性收益約２﹒３９億元。（ｂｎ）

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