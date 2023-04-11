騰訊（００７００）回購９３萬股，涉資約３﹒５３億元

《經濟通通訊社１１日專訊》騰訊（００７００）申報，今回購９３萬股，每股作價介乎

３７１﹒６元至３８９﹒２元，涉資約３﹒５３億元。

集團在本年內至今天為止（自普通決議案通過以來），在交易所購回有關證券的數目為約

１﹒０７億股，佔已發行股份數目１﹒１１４４６％。（ａｃ）

