《小傳日記》阿爺出大絕規管人工智能，其實唔使咁頻能？

《小傳日記》ＡＩ概念炒得㷫烚烚，阿爺好幾次潑水降溫都唔成功，就喺泰國潑水節過咗無

耐，阿爺終於出大招潑大盆水，經網信辦發布《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》

，ＡＩ概念即時急凍！

今日中午網信辦發布《徵求意見稿》，其中首先提到，人工智能生成內容應當體現社會主義

核心價值觀，不得含有顛覆國家政權等等；其次，人工智能產品或服務應當尊重知識產權、商業

道德，不得利用算法、數據、平台等優勢實施不公平競爭。

另外，其中提到比較重要一點，就係提供生成式人工智能服務應當按照《中華人民共和國網

絡安全法》規定，要求用戶提供真實身份信息。提供者應當明確並公開其服務的適用人群、場合

、用途，採取適當措施防範用戶過分依賴或沉迷生成內容。呢一點對於實際應用上影響比較大，

即係用「文心一言」嗰陣係實名制，變相搜尋過乜嘢係有機會有ｒｅｃｏｒｄ，即係唔可以亂用

。另外，「採取適當措施防範用戶過分依賴或沉迷生成內容」呢一點亦都可圈可點，點樣過份依

賴或者沉迷暫時無好清晰介定，呢一點對於之前靠ＡＩ製圖跑出嘅美圖（０１３５７）都好有影

響。

雖然網信辦一錘定音，不過有時一早講明點規管，好過搞咗一排先出。而家趁各大ＡＩ概念

公司出新平台之際講明框架，亦都有框架可以跟，同時亦都可以趕絕做唔到以上要求嘅外國

ＧＰＴ開發公司。所以，雖然《徵求意見稿》中午一出之後，商湯（０００２０）、ＱＱ

（００７００）都要跌，不過收市前跌幅都有收窄到，而且唔係不斷跌落去，亦都可以見到孖屐

對呢幾間ＡＩ概念公司有信心，反正商湯、百度（０９８８８）之類都唔會出一個唔合規嘅聊天

機械人出嚟，請請！



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