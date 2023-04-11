【聚焦人幣】人幣中間價貶１１８點子，報６﹒８８８２刷近兩周低

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８８２，
較上個交易日跌１１８點子，刷３月３０日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒８７６４。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８８８２ ＋１１８﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４８５９ －１４９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１５８１ －４６４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７７５ ＋１５﹒４０
１英鎊╱人民幣 ８﹒５３４３ －８９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５７８８ －８０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２８８７ －１０１﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１７０３ ＋４０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒５７８２ －２２８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０９９６ ＋８８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４０３ ＋１﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８５９３ ＋５０９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６８３１ ＋３１６﹒００
１人民幣╱韓元 １９１﹒７２００ ＋１２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元
中間價貶值１﹒９％。
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