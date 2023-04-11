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11/04/2023 09:24

【聚焦人幣】人幣中間價貶１１８點子，報６﹒８８８２刷近兩周低

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８８２，
較上個交易日跌１１８點子，刷３月３０日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒８７６４。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８８８２　＋１１８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４８５９　－１４９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１５８１　－４６４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７７５　　＋１５﹒４０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５３４３　　－８９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５７８８　　－８０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２８８７　－１０１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１７０３　　＋４０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒５７８２　－２２８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０９９６　　＋８８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４０３　　　＋１﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒８５９３　＋５０９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６８３１　＋３１６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒７２００　　＋１２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元
中間價貶值１﹒９％。

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