【聚焦人幣】人幣中間價貶１１８點子，報６﹒８８８２刷近兩周低

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８８２，

較上個交易日跌１１８點子，刷３月３０日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒８７６４。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８８８２ ＋１１８﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４８５９ －１４９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１５８１ －４６４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７７５ ＋１５﹒４０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５３４３ －８９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５７８８ －８０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２８８７ －１０１﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１７０３ ＋４０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒５７８２ －２２８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０９９６ ＋８８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４０３ ＋１﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８５９３ ＋５０９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６８３１ ＋３１６﹒００

１人民幣╱韓元 １９１﹒７２００ ＋１２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元

中間價貶值１﹒９％。

