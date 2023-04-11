【國務會議】李強：實施好穩外貿組合拳，助企業穩訂單拓市場

《經濟通通訊社１１日專訊》國務院總理李強上周五（７日）主持召開國務院常務會議，研

究推動外貿穩規模優結構的政策措施，審議通過《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例（草案）》

，決定延續實施國家助學貸款免息及本金延期償還政策。

會議指出，要針對不同領域實際問題，不斷充實、調整和完善有關政策，實施好穩外貿政策

組合拳，幫助企業穩訂單拓市場。要想方設法穩住對發達經濟體出口，引導企業深入開拓發展中

國家市場和東盟等區域市場。要發揮好外貿大省穩外貿主力軍作用，鼓勵各地因地制宜出台配套

支持政策，增強政策協同效應。

為進一步減輕家庭經濟困難高校畢業生負擔，會議還決定，繼續免除今年及以前年度畢業的

貸款學生今年內應償還的國家助學貸款利息，本金部分可再申請延期１年償還，延期貸款不計罰

息和復利。

會議強調，當前經濟恢復正處於關鍵期。要在深入調查研究基礎上，扎實做好經濟運行監測

、形勢分析和對策研究，適時出台務實管用的政策措施，進一步穩定市場預期，提振發展信心，

鞏固拓展向好勢頭，推動經濟運行持續整體好轉。（ｌｃ）

