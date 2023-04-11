【聚焦人幣】俄央行：３月人民幣在俄外匯交易份額創新高

《經濟通通訊社１１日專訊》俄羅斯央行當地時間１０日發布３月俄金融市場風險綜述報告

。報告顯示，３月人民幣在俄外匯交易份額創下新高。人民幣與盧布間的交易在俄羅斯外匯市場

交易的份額達到３９％，而美元與盧布間的交易份額降至３４％，為近年來最低。（ｌｃ）

