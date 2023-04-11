  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/04/2023 10:07

【數據解讀】３月ＣＰＩ漲幅創年半低，統計局：消費市場供應充足

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局今日公布，３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比
上漲０﹒７％，為２０２１年９月以來新低，且低於預期的漲１％，按月下降０﹒３％。扣除食
品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，３月生產生活持續恢復，消費市場
供應充足，居民消費價格環比下降，同比上漲。
　　從環比看，ＣＰＩ下降受到食品價格下降的拖累。其中，天氣轉暖，鮮菜上市量增加，價格
下降７﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１７個百分點，佔ＣＰＩ總降幅近六成；受存欄量較為充
裕及消費需求回落影響，豬肉價格下降４﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０６個百分點。非食品
中，車企降價促銷，燃油小汽車價格下降１﹒９％。
　　從同比看，ＣＰＩ上漲主要受到食品價格上漲的影響。食品中，鮮果價格同比上漲
１１﹒５％，豬肉價格上漲９﹒６％，；雞蛋和禽肉類價格分別上漲７﹒８％和７﹒４％。非食
品中，飛機票、賓館住宿、交通工具租賃費、旅遊價格分別上漲３７﹒０％、６﹒１％、
５﹒９％和５﹒３％，漲幅均有擴大。（ｌｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話11/04/2023
陸金所(06623)介紹方式上市，本月14日掛牌
人氣文章開市Good Morning11/04/2023
市場料美聯儲5月再加息　黃瑋傑：資金回流或利好AH股
人氣文章中國故事11/04/2023
特斯拉將在滬建廠生產商用儲能電池，馬斯克將訪華
人氣文章大行報告11/04/2023
【大行炒D乜】商湯目標價Set喺邊？內險邊隻好？一click就知道
人氣文章中國故事11/04/2023
百度就虛假「文心一言」程式，起訴開發團隊及蘋果
人氣文章財經熱話11/04/2023
【虛幣世界】比特幣迫近三萬美元，銀行危機正在緩解
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金