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11/04/2023 16:23

【數據解讀】大新銀行料今年中國ＣＰＩ維持２％，ＰＰＩ低於５％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，中國３月ＣＰＩ同比升０﹒７％，創１８個
月新低；ＰＰＩ同比降幅擴大至２﹒５％，為３３個月以來的新低。
　　大新銀行經濟研究及投資策略部發布的報告指，內地３月消費物價及生產物價再度雙雙轉弱
，主要由於去年同期能源價格基數較高。
　　在ＣＰＩ數據中，食品價格升幅放緩、交通工具及通訊設備價格跌幅擴大，以及燃料價格由
升轉跌，抵銷了機票、賓館住宿、旅遊等服務業價格的升幅。整體而言，食品價格未來幾個月仍
會受壓，而能源價格回落對非食品價格的影響較預期更明顯，因此內地通脹壓力在可見將來仍十
分溫和。隨著內地經濟穩步復甦，加上政策支持消費需求，仍會為消費價格帶來支持，預期今年
整體通脹或維持在２％左右，與去年全年通脹水平相若。
　　ＰＰＩ跌幅擴大主要由於去年俄烏衝突爆發，令國際油價急升，基數較高所致。展望未來，
油組減產，令國際能源價格略為反彈，或帶動石油及天然氣開採價格溫和回升；另外，工業及房
地產市場逐步回穩，或可支持工業用金屬及水泥價格回升。大新銀行預計，ＰＰＩ今年可望見底
回升，全年升幅或會低於５％。（ｌｃ）

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