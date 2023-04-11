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11/04/2023 09:04

【ＡＩ熱潮】官媒潑冷水，稱熱捧人工智能需防泡沫

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人工智能語言大模型ＣｈａｔＧＰＴ近日大火，帶動ＡＩ概念
股爆升，百度（０９８８８）、阿里（０９９８８）、商湯（０００２０）等國內科技大廠齊齊
搶灘生成式ＡＩ市場，相關股份亦獲大量資金撲入。不過內地官媒則潑冷水，指ＣｈａｔＧＰＴ
概念板塊已存在估值泡沫化跡象。
　　內地《經濟日報》昨發表評論文章《熱捧人工智能需防泡沫》稱，Ａ股中ＣｈａｔＧＰＴ概
念板塊在１月３１日至４月６日的成交額，由約１６０億元人民幣攀升至逾８５０億元人民幣，
部分股份年內累飆達３倍，整個板塊市盈率（ＰＥ）已達１３６倍。
　　文章指，當前ＣｈａｔＧＰＴ在應用場景和商業化探索上還處於初始階段，一些公司在相關
技術上並沒有太多突破，甚至不少公司業績處於虧損狀態，股價卻先突飛猛進。這其中，既有市
場資金有意捧之炒之，相關上市公司股票被動身價上漲；也有部分上市公司主動「炒概念」、「
蹭熱點」，企圖趁機撈一筆就走。
　
＊Ａ場ＣｈａｔＧＰＴ概念股昨日大跌＊
　
　　文章強調，ＣｈａｔＧＰＴ的發展成熟需要資本的關注、需要市場有效的定價，而不是過度
的炒作，並指一家公司的估值終究會回歸業績基本面，如果業績與股票價格相去甚遠，「那麼從
哪裏炒上去，最終還是會掉回原點。文章最後要求監管部門要加強對「蹭熱點」、「炒概念」及
股價操縱行為的監控處置和打擊。
　　ＣｈａｔＧＰＴ相關概念股昨日批量大跌，雲從科技（滬：６８８３２７）２０％跌停，崑
崙萬維（深：３００４１８）跌超１７％，兩市跌幅榜前列公司絕大部分來自ＴＭＴ行業。
（ｌｃ）

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