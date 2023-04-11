【大國博弈】耿爽轟美國藉輸出武器干涉他國內政，縱容分裂勢力

《經濟通通訊社１１日專訊》官媒央視新聞報道，當地時間周一，聯合國安理會在輪值主席

俄羅斯要求下，舉行名為「違反武器和軍事裝備出口協定造成的風險」的公開會。中方代表不點

名批評美國長期向台灣輸出武器，強調必須停止利用武器出口干涉他國內政，縱容分裂勢力。

中國常駐聯合國副代表耿爽表示，要堅決反對利用武器出口服務地緣政治私利。中方呼籲各

國，特別是軍事大國履行自身國際義務，採取負責任的武器出口政策，停止利用武器出口干涉他

國內政。

耿爽特別指出，「某個軍事大國實行鬆散的武器出口管理制度，長期向非國家行為體轉讓軍

品」，該國２０１９年撤銷簽署《武器貿易條約》，且該國去年武器出口總額佔全球的近４０％

，「可謂一家獨大」，還對外開展核潛艇合作，轉讓武器級高濃鈾。他批評，該國背棄在外交公

報中所作承諾，挑戰他國主權，縱容分裂勢力，不斷升級軍售，凡此種種無一不是在製造對立，

輸出動蕩，推進地緣戰略，挑動緊張局勢，必須加以抵制。

會上俄羅斯代表涅邊賈表示，西方國家大量提供武器，並且未能履行國際法規定的追蹤武器

的義務，導致武器流入全球黑市，使國際和平與安全受到威脅。（ｓｌ）

