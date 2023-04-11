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11/04/2023 11:03

【大國博弈】美副財長：不尋求經濟上與華脫勾，限制中國經濟增長

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《彭博》報道，美國財政部副部長尚博格於當地時間周一表
示，美國不尋求在經濟上與中國「脫勾」，或限制中國的經濟增長。
　　尚博格稱，美國有時候會對中國採取的不同經濟政策有意見，且永遠捍衛美國的經濟利益，
但絕不會試圖通過任何方式，把中美這兩個經濟體完全分開，「這既不現實，也不符合我們的利
益」。
　　國際貨幣基金組織上周發出警告稱，美中之間的緊張關係可能推動地緣政治分裂，並可能使
全球經濟損失約２％，且中美「脫勾」意味著世界會更貧窮，沒有真正贏家。中國官媒《環球時
報》引述中國對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授藍慶新表示，中國一貫主張對外開放，
但美國近十年來實行的一些政策不斷鼓吹逆全球化和對華「脫勾」，把經貿關係意識形態化、政
治化，是中美關係緊張的主觀原因，「中美關係緊張，責任更多是在美方」。
　
＊美方冀與中方在氣候和債務等重要問題上合作＊
　
　　另外，尚博格透露，美國財政部官員本周將與中方會談，認為世界上最大的兩個經濟體需要
在解決全球問題等方面進行合作，「世界期望我們能夠共同應對一些重大挑戰，無論是氣候問題
還是債務問題。美方希望在這些重要問題上與中方合作」。
　　中方曾多次就「一帶一路」債務陷阱問題回應。中國外交部發言人汪文斌１０日表示，中國
不是非洲國家「債務陷阱」的源頭，而是幫助非洲等廣大發展中國家擺脫「貧困陷阱」的夥伴，
一些美西方政客編織各種話語陷阱，企圖干擾破壞中國同發展中國家合作，他們的伎倆已經被廣
大發展中國家和國際社會看穿。（ｓｌ）

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