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11/04/2023 16:52

【聚焦數據】３月末社融規模存量３５９萬億元，同比增長１０％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，３月末社會融資規模存量為３５９﹒０２萬億
元（人民幣．下同），同比增長１０％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為
２２３﹒９６萬億元，同比增長１１﹒７％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為
１﹒８８萬億元，同比下降１９﹒３％；委托貸款餘額為１１﹒３２萬億元，同比增長３﹒５％
；信托貸款餘額為３﹒７４萬億元，同比下降１０﹒４％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為
３﹒１３萬億元，同比增長１﹒６％；企業債券餘額為３１﹒４２萬億元，同比增長１﹒２％；
政府債券餘額為６２﹒０２萬億元，同比增長１３﹒５％；非金融企業境內股票餘額為
１０﹒８５萬億元，同比增長１１﹒２％。
　
＊政府債券餘額佔比１７﹒３％＊
　
　　從結構看，３月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒４％
，同比高１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比低０﹒２
個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒２％，同比低０﹒１個百分點；信托貸款餘額佔比１％，同比
低０﹒３個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒９％，同比持平；企業債券餘額佔比
８﹒８％，同比低０﹒７個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒３％，同比高０﹒６個百分點；非
金融企業境內股票餘額佔比３％，同比持平。（ｃｔ）

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