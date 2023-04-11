【大國博弈】中方或取消澳洲大麥關稅，汪文斌稱願兩國建設性磋商

《經濟通通訊社１１日專訊》澳洲外長黃英賢宣布，與中方達成協議，中方同意就對澳洲大

麥徵收關稅進行審查，而澳方則同意暫停在世界貿易組織的相關申訴，黃英賢又表示，希望未來

中澳在葡萄酒的貿易爭端也將會達成類似協議。

中國外交部發言人汪文斌表示，中國願同澳洲通過建設性磋商，平衡解決各自經貿問題關切

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