【香港要聞】蔡若蓮訪問浙江，今早到阿里西溪園區了解創科發展

《經濟通通訊社１１日專訊》教育局局長蔡若蓮昨日（１０日）及今日（１１日）在浙江杭

州到訪多個教育單位和一所創新科技企業，了解當地的教育和創科發展、師資培訓，以及藝術人

才培養等。蔡若蓮明日（１２日）繼續在浙江的行程，傍晚轉往上海訪問。

今早，蔡若蓮參訪阿里巴巴西溪園區，了解創科發展以及和港籍人員會面。她其後轉往杭州

師範大學參觀教師教育實驗實訓中心，並與大學領導會面，探討如何深化香港與內地就師資培訓

的交流和合作。她表示，教育局計劃於本學年舉辦七個新入職教師內地學習團，首團今早出發前

往廣州考察，讓教師親身體驗國情和認識國家的最新發展。

下午，蔡若蓮到訪杭州漢基外籍人員子女學校和杭州綠城育華學校，與在杭香港學生見面，

了解他們在當地的學習和寄宿生活，她寄語同學珍惜獨立成長的鍛煉機會，切身感受國家的蓬勃

發展。此外，她到訪中國美術學院（象山校區），與學校領導就學術交流與合作、藝術人才培養

等交換意見。

蔡若蓮昨日與浙江省人民政府副省長盧山會晤。她表示，浙港兩地一直積極推動不同的教育

交流和合作，包括鼓勵和支持兩地高校合作、締結姊妹學校、師生交流考察和體驗項目等。是次

會面，雙方探討了進一步推動教育交流及合作。

同日，她參觀浙江樹人學院，了解學院培育高級應用型人才的理念和經驗。她表示，教育局

會繼續推進兩地高校協同創新，積極配合國家教育及人才發展戰略，貢獻國家高質量發展。

蔡若蓮亦到訪西泠印社，聽取其代表介紹創辦香港西泠學堂及推動中華傳統文化在香港的普

及、承傳和發展的經驗。她指出，教育局持續舉辦多元化的學生活動和安排教師培訓，加深師生

對傳統藝術文化的認知。（ｃｌ）





