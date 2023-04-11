【外圍經濟】日本央行新行長表示孳息率曲線控制和負利率適合當下

《經濟通通訊社１１日專訊》日本央行行長植田和男表示，孳息率曲線控制和負利率適合當
前經濟形勢，表明他暫時不太可能調整貨幣政策框架。
他在出任央行行長後的首次記者會上表示，對從長遠角度進行政策評估持開放態度，不過希
望在做出任何決定前與其他決策者討論。
他表示，希望在５年任期內實現２％的通脹目標，並將盡最大努力確保物價和金融體系的穩
定。（ｒｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|財經熱話11/04/2023
陸金所(06623)介紹方式上市，本月14日掛牌
|開市Good Morning11/04/2023
市場料美聯儲5月再加息 黃瑋傑：資金回流或利好AH股
|中國故事11/04/2023
特斯拉將在滬建廠生產商用儲能電池，馬斯克將訪華
|大行報告11/04/2023
【大行炒D乜】商湯目標價Set喺邊？內險邊隻好？一click就知道
|中國故事11/04/2023
百度就虛假「文心一言」程式，起訴開發團隊及蘋果
|財經熱話11/04/2023
【虛幣世界】比特幣迫近三萬美元，銀行危機正在緩解
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰