【外圍經濟】日本央行新行長表示孳息率曲線控制和負利率適合當下

《經濟通通訊社１１日專訊》日本央行行長植田和男表示，孳息率曲線控制和負利率適合當

前經濟形勢，表明他暫時不太可能調整貨幣政策框架。

他在出任央行行長後的首次記者會上表示，對從長遠角度進行政策評估持開放態度，不過希

望在做出任何決定前與其他決策者討論。

他表示，希望在５年任期內實現２％的通脹目標，並將盡最大努力確保物價和金融體系的穩

定。（ｒｃ）

