【企業盈警】阿里影業（０１０６０）料全年盈轉虧最多３億人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》阿里影業（０１０６０）公布，預期截至今年３月３１日止年

度淨虧損不超過３億元人民幣，而２０２２年度淨利潤為１﹒６９億元人民幣。

該集團指，將錄得淨虧損主因所持上市股權投資導致損失。在剔除該非常規損失後，預計截

至今年３月３１日止年度的ＥＢＩＴＡ將繼續錄得盈利。

該集團預期於５月３１日或前後公布業績。（ｗｈ）

