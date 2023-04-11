《日入而息》網信辦規管生成式人工智能，股神巴菲特再減持比亞迪

《今天重點》

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網信辦規管生成式人工智能，企業上報算法，用戶實名；官媒潑冷水，稱熱捧人工智能需防泡沫

阿里發布ＡＩ大模型「通義千問」，將率先部署在釘釘和天貓精靈上

巴菲特減持比亞迪（０１２１１）２４８萬股Ｈ股，套現５﹒４億元

內地３月末Ｍ２增長１２﹒７％符預期；３月人幣新增貸３﹒８９萬億高預期，首季增１０萬億

；３月末社融規模存量３５９萬億元，同比增長１０％；３月社融增量５﹒３８萬億元，大幅高

於預期；首季人幣存款增逾１５萬億元，住戶存款增近１０萬億

內地３月ＣＰＩ同比漲０﹒７％低預期，按月下降；內地３月ＰＰＩ同比下降２﹒５％符預期，

連跌６個月

中國３月末外匯儲備３﹒１８萬億美元，升１﹒６２％

金管局表示３月底外匯儲備資產增至４３０７億美元；金管局今年調高員工基本薪酬２﹒４％，

另發１９﹒９３％浮動薪酬

夏寶龍來港考察六天，劉兆佳指有利處理２３條立法；夏寶龍周四來港考察，出席全民國家安全

教育日開幕禮

本月起「＋８５２」開頭的境外來電將附防騙提示

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《即日市況》

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恒指高收１５４點報２０４８５，碧桂園收升１４％，碧服漲１２％

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《深滬股市》

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通脹弱損市況，滬指收跌０﹒０５％，ＡＩ概念兩重天

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《美元匯價》

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美元或繼續反彈，有機會再試１０５﹒８８

歐元最新報１﹒０９０９╱１０，日圓最新報１３３﹒０８╱０９

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《公司業績》

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遠大住工（０２１６３）首季淨虧損收窄至７８８０萬元人民幣

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《公司資訊》

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億勝生物（０１０６１）成為皮耐克在內地獨家銷售代理，為期五年

佐丹奴（００７０９）首季銷售額按年升６％，同店銷售升１６％

再鼎（０９６８８）授出２９００股美國存託股份購股權

石四藥（０２００５）皮膚感染抗生素獲藥監局批准登記原料藥

蔚來（０９８６６）調整新車主權益：６月起不再送家用充電樁

恒地（０００１２）及新世界（０００１７）元朗大旗嶺申建住宅，

涉３４５伙

外媒：長和（００００１）旗下３英國料數周內落實與Ｖｏｄａｆｏ

ｎｅ合併計劃

比亞迪（０１２１１）擬於西班牙建大型電池廠，亦研究在德國和匈

牙利開新廠房

香港寬頻旗下ＨＫＢＮ ＪＯＳ夥國際科技品牌舉行網絡安全日

騰訊視頻與抖音合作，將授權短視頻二次創作；騰訊（００７００）

回購９３萬股，涉資約３﹒５３億元

巴菲特減持比亞迪（０１２１１）２４８萬股Ｈ股，套現５﹒４億元

港龍中國地產（０６９６８）首季合同銷售按年跌１０％至３２億元

人民幣

復銳醫療（０１６９６）一肉毒桿菌毒素授權產品獲藥監局受理審評

註冊

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）啟源廣西北部灣換電組網啟用

東風集團（００４８９）首３月汽車銷量按年跌３７﹒９％

馬鋼（００３２３）未來維持五成派息率，今年市場較去年下半年佳

中鐵建（０１１８６）料今年資本開支增逾一成，保證分紅比率逐年升

龍源電力（００９１６）上月完成發電量降３％，首季升７﹒６％

遠洋集團（０３３７７）首季協議銷售額按年增９﹒８％

悅達國際控股（００６２９）柏兆祥辭任財務總監，吳勝權接任

中糧家佳康（０１６１０）３月生鮮豬肉銷量按年跌７﹒５％

綠地香港（００３３７）首季度合約銷售按年升６％

中國新城鎮（０１２７８）截至３月底固收類項目投資組合總額按季增２６％

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《神州民企》

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特步國際（０１３６８）首季度零售銷售按年增約２０％

匯通達網絡（０９８７８）授予逾４８４萬股受限股獎勵僱員

美圖（０１３５７）吳欣鴻稱續研發ＡＩ產品，料ＶＩＰ訂閱業務帶動增長

中國利郎（０１２３４）首季主品牌零售額按年低雙位數增長

上坤地產（０６９００）首季合約銷售金額按年跌６３﹒５％

佳源國際（０２７６８）上月合同銷售跌６６％，首季降７１％

恒大系再棄羅兵咸永道，地產主體改聘利安達審計

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《中國要聞》

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３月上海二手房成交套數創２０個月新高

廣東省商務廳表示粵港澳大灣區是全球投資者新機遇

習近平在廣東省湛江市考察調研

橫琴高端緊缺人才個人所得稅負超１５％部分免徵收

貴陽大數據交易所與發改委價格監測中心簽署合作協議

ＰＰＩ創近三年最大降幅，仲量聯行表示仍將承壓並弱勢

中大醫學院院長冀放寬與大灣區醫學院合作研究之限制

周杰倫起訴網易不正當競爭，未獲授權擅送演唱會門票

大商所調研阿里，加深雲建設、人工智能等領域合作

２０２３上海車展將於下周二起舉行，一連辦十日

招行上海分行首筆二手房「帶押過戶」落地

一季度全國鐵路完成固定資產投資１１３６億元人民幣

３月ＰＰＩ創３３個月低，統計局表示受去年基數高影響

上海證監局表示聚焦股票質押等重點領域，化解存量風險

３月ＣＰＩ漲幅創年半低，統計局表示消費市場供應充足

抖音Ａｐｐ現女裝店「飛雲織上」，或試水快時尚生意

上海市政府會議：助力企業高水平「走出去」

內地３月ＰＰＩ同比下降２﹒５％符預期，連跌６個月

內地３月ＣＰＩ同比漲０﹒７％低預期，按月下降

人行５０億逆回購利率持平，淨投放３０億；人行回應多地銀行下調存款利率：正常市場化調整

文旅部表示嚴厲打擊「不合理低價遊」等市場亂象

３月成都二手房成交創歷史新高，常住人口已逼近北京

碧桂園成立集團產品聯合研發小組，三小姐楊子瑩帶隊

江蘇多地城投平台遭要求整改，融資成本設６％紅線

李強稱實施好穩外貿組合拳，助企業穩訂單拓市場

中國３月末外匯儲備３﹒１８萬億美元，升１﹒６２％

中國人壽北京公司前副總經理王征涉嚴重違紀違法被查

新疆工信廳黨組書記王洪欣落馬，曾任中泰化學董事長

中證協擬出新規，指導證券行業洗錢風險自評

中證金融下調轉融通保證金比例，資優券商降至５％

內地１年期美元定存利率達５﹒５％，專家不建議換匯

廣東多家銀行下調存款利率，南粵銀行五年半以來首降

河南省農信社降存款利率，多家省內銀行下調掛牌利率

華為表示即將召開兩大重磅發布會

中國商務部歡迎禮來製藥扎根中國實現更好發展

農業部下調食糖產量預測，糖價料高見每噸６５５０元

３月社融增量５﹒３８萬億元，大幅高於預期

３月末社融規模存量３５９萬億元，同比增長１０％

首季人幣存款增逾１５萬億元，住戶存款增近１０萬億

３月人幣新增貸３﹒８９萬億高預期，首季增１０萬億

內地３月末Ｍ２增長１２﹒７％符預期

巴西總統盧拉明起訪華４天：將邀請習近平回訪

蘇炳添起訴侵權，網易有道：已刪未經授權照片的文章

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２％，台積電連續第二季度銷售不如預期

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《俄烏開戰》

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五角大樓證機密文件遭外洩，南韓總統室否認遭美監聽

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《國際要聞》

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美國總統拜登稱計劃在２０２４年競選連任

美菲舉行３０年最大規模軍演，平壤切斷兩韓通信渠道

辛偉誠欲拖至明秋大選，爭取時間改善經濟增勝算

美國總統拜登簽署法案，終止實施３年的新冠緊急狀態

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《外圍經濟》

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Ｇｏｏｇｌｅ排擠對手，南韓處以罰款３２００萬美元

ＩＭＦ警告全球未來五年經濟增速下降

日本央行新行長表示孳息率曲線控制和負利率適合當下

日本金融廳敦促當地銀行改善資產組合管理

澳洲儲備銀行宣布暫停加息後，消費者信心指數飆升

經濟下行風險加劇，南韓央行連續第二次維持利率不變

美國消費者短期通脹預期自１０月以來首次上升

美聯邦住房貸款銀行發債規模降，銀行業危機近尾聲

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《大國博弈》

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中國商務部會見英特爾高管，討論企業在華發展議題

副外長謝鋒晤福特副總裁：加強經貿合作鞏固中美關係

白宮指中美正就耶倫與雷蒙多訪華積極討論中

美副財長表示不尋求經濟上與華脫勾，限制中國經濟增長

美國佛羅里達州立大學禁用ＴｉｋＴｏｋ、微信及ＱＱ

美議員質疑特斯拉在華建廠決定，暗示不排除啟聽證會

耿爽轟美國藉輸出武器干涉他國內政，縱容分裂勢力

馬克龍強調歐洲戰略自主，避免因台灣問題捲中美對抗

中方或取消澳洲大麥關稅，汪文斌稱願兩國建設性磋商

日本稱對中俄軍事關係感憂慮，中方稱不針對第三方

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《ＡＩ熱潮》

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中國支付清算協會表示從業人員謹慎使用ＣｈａｔＧＰＴ

京東（０９６１８）何曉冬稱將在今年發布產業大模型「言犀」

官媒潑冷水，稱熱捧人工智能需防泡沫

網信辦規管生成式人工智能，企業上報算法，用戶實名

老虎國際推出行業首個ＡＩ投資助手ＴｉｇｅｒＧＰＴ

阿里發布ＡＩ大模型「通義千問」，將率先部署在釘釘和天貓精靈上

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《其他消息》

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夏寶龍來港考察六天，劉兆佳指有利處理２３條立法

夏寶龍周四來港考察，出席全民國家安全教育日開幕禮

中學校長會主席表示學界普遍支持將叩門位改成專位專用

劉宇隆稱新冠病毒繁殖率回升，但市民無須太擔心

本月起「＋８５２」開頭的境外來電將附防騙提示

李耀培稱現時大部分電動可移動工具未必符新法例要求

許正宇明日啟程訪問比利時英國，推廣香港金融業優勢

盧文端稱香港應利用特殊地位爭取台灣民心，並準備應對美金融制裁

金管局表示３月底外匯儲備資產增至４３０７億美元；金管局今年調高員工基本薪酬２﹒４％，

另發１９﹒９３％浮動薪酬

林定國稱本年度律政司預算開支增至約２４﹒３億元

冰協領隊表示如有不足管理層負責，千萬不要影響運動員

蔡若蓮訪問浙江，今早到阿里西溪園區了解創科發展

澳門表示清明復活六天長假共４８﹒１萬旅客入境

環球資源消費電子展今日開幕，展位逾４０００

地政總署首季批出８份住宅項目預售樓花同意書，共涉４０３１伙

楊何蓓茵稱公務員辭職增屬「不正常中的正常」，考慮壓縮招聘程序

Ｗｅｂ３﹒０協會成立，李家超指已收到創科龍頭接洽在港開拓業務

深股通額度全日用近４２億元；滬股通額度全日用近７億元，陸股通流入逾２６億元

仲量聯行表示強拍申請宗數較過去三年平均低２４％

十大屋苑復活節長假期成交跌六成

ＧＵＭ表示３月強積金止跌回升，人均賺５８９２元

世邦魏理仕表示上季甲廈空置率四年來首回落，惟年底料見１６﹒５％

信用卡被盜用遭追還款，議員促金管局發指引提高保障

新地郭氏基金與浙江大學領導在港會面，就教學與人才培育等交流

香港青協安排５００名學生到廣州及佛山考察，了解當地創科發展

「三跑」分判商前「工頭」接受建築工人賄款判囚四個月

香港國際創科展明開幕，將展出香港公司開發智能科技產品

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