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即市新聞

12/04/2023 11:50

《外資精點》中信里昂下調瑞聲評級至沽售，削目標價至１７﹒３元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中信里昂發表研究報告指，根據其渠道調查，ｉＰｈｏｎｅ　
１５　Ｐｒｏ╱Ｐｒｏ　Ｍａｘ機型今年可能不會進行虛擬按鍵升級，這與市場預期有所不同，
而之前該行及市場均預期虛擬按鈕升級將成為瑞聲科技（０２０１８）２０２３年的主要增長動
力，該行將瑞聲目標價由１８﹒８元下調近８％至１７﹒３元，評級亦由「遜於大市」降至「沽
售」。
　　該行表示，現在認為上述升級可能不會發生，至少在２０２３年不會發生，故分別下調瑞聲
今年及明年的盈利預測１６％及１３％。
　
＊郭明錤料ｉＰｈｏｎｅ　１５　Ｐｒｏ系列取消固態按鍵設計不利瑞聲＊
　
　　另外，有「最強蘋果分析員」之稱、天風國際證券分析師郭明錤於社交媒體表示，蘋果公司
計劃今年推出兩款旗艦手機ｉＰｈｏｎｅ　１５　Ｐｒｏ及Ｐｒｏ　Ｍａｘ，因大量生產前無法
克服技術問題，將取消市場高度關注的固態按鍵設計，改回原本實體按鍵設計。郭明錤料取消固
態按鍵設計，不利瑞聲及美國上市的思睿邏輯（Ｃｉｒｒｕｓ　Ｌｏｇｉｃ）。（ｂｎ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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