《外資精點》中信里昂下調瑞聲評級至沽售，削目標價至１７﹒３元

《經濟通通訊社１２日專訊》中信里昂發表研究報告指，根據其渠道調查，ｉＰｈｏｎｅ

１５ Ｐｒｏ╱Ｐｒｏ Ｍａｘ機型今年可能不會進行虛擬按鍵升級，這與市場預期有所不同，

而之前該行及市場均預期虛擬按鈕升級將成為瑞聲科技（０２０１８）２０２３年的主要增長動

力，該行將瑞聲目標價由１８﹒８元下調近８％至１７﹒３元，評級亦由「遜於大市」降至「沽

售」。

該行表示，現在認為上述升級可能不會發生，至少在２０２３年不會發生，故分別下調瑞聲

今年及明年的盈利預測１６％及１３％。



＊郭明錤料ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ系列取消固態按鍵設計不利瑞聲＊



另外，有「最強蘋果分析員」之稱、天風國際證券分析師郭明錤於社交媒體表示，蘋果公司

計劃今年推出兩款旗艦手機ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ及Ｐｒｏ Ｍａｘ，因大量生產前無法

克服技術問題，將取消市場高度關注的固態按鍵設計，改回原本實體按鍵設計。郭明錤料取消固

態按鍵設計，不利瑞聲及美國上市的思睿邏輯（Ｃｉｒｒｕｓ Ｌｏｇｉｃ）。（ｂｎ）



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