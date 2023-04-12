《國金頭條》最新通脹數據將出爐，財報季又揭帷幕，美股小幅波動

《經濟通通訊社１２日專訊》隨著美國最新通脹數據即將出爐，及財報季拉開帷幕，美股周
二（１１日）小幅波動。道指漲９８﹒２７點，或０﹒３％，報３３６８４﹒７９點。標普
５００基本持平，報４１０８﹒９４點。納指下跌５２﹒４８點，或０﹒４％，報
１２０３１﹒８８點。
隨著投資者為周三（１２日）備受關注的ＣＰＩ數據做準備，美國銀行的數據顯示，過去兩
周投資者全線賣出美股。華爾街市場人士分析指，如果通脹高於預期，將削弱有關聯儲局到年底
前將大幅降息的觀點，讓市場受壓。此外，美國財報季拉開帷幕，各大銀行陸續於周五（１４日
）公布業績，料會錄得疫情以來最糟表現。
美匯指數下行 ，紐約尾盤跌０﹒４１％，至１０２﹒１６。歐元兌美元上漲０﹒５％，至
１﹒０９１６。 美元兌日圓基本持平，報１３３﹒６８。分析指，日本央行新任行長植田和男
在上任後表達的鴿派立場，可能不會持續太久。
＊金價連續６日高於每盎司２０００美元＊
美元走軟支撐金價，紐約期金上漲１５﹒２美元，或０﹒８％，報每盎司２０１９美元，是
連續第６個交易日收盤價高於每盎司２０００美元關卡。紐約期油升破每桶８１美元，結算價報
每桶８１﹒５３美元。布蘭特期油報８５﹒６１美元。（ｊｆ）
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