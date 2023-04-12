《國金頭條》最新通脹數據將出爐，財報季又揭帷幕，美股小幅波動

《經濟通通訊社１２日專訊》隨著美國最新通脹數據即將出爐，及財報季拉開帷幕，美股周

二（１１日）小幅波動。道指漲９８﹒２７點，或０﹒３％，報３３６８４﹒７９點。標普

５００基本持平，報４１０８﹒９４點。納指下跌５２﹒４８點，或０﹒４％，報

１２０３１﹒８８點。

隨著投資者為周三（１２日）備受關注的ＣＰＩ數據做準備，美國銀行的數據顯示，過去兩

周投資者全線賣出美股。華爾街市場人士分析指，如果通脹高於預期，將削弱有關聯儲局到年底

前將大幅降息的觀點，讓市場受壓。此外，美國財報季拉開帷幕，各大銀行陸續於周五（１４日

）公布業績，料會錄得疫情以來最糟表現。

美匯指數下行 ，紐約尾盤跌０﹒４１％，至１０２﹒１６。歐元兌美元上漲０﹒５％，至

１﹒０９１６。 美元兌日圓基本持平，報１３３﹒６８。分析指，日本央行新任行長植田和男

在上任後表達的鴿派立場，可能不會持續太久。



＊金價連續６日高於每盎司２０００美元＊



美元走軟支撐金價，紐約期金上漲１５﹒２美元，或０﹒８％，報每盎司２０１９美元，是

連續第６個交易日收盤價高於每盎司２０００美元關卡。紐約期油升破每桶８１美元，結算價報

每桶８１﹒５３美元。布蘭特期油報８５﹒６１美元。（ｊｆ）

