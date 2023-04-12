洪九果品（０６６８９）折讓２０％配股，淨籌３﹒４５億元

《經濟通通訊社１２日專訊》洪九果品（０６６８９）今日與配售代理中金公司及招銀國際

協議，擬向不少於六名獨立承配人配發１４９６萬股Ｈ股，佔擴大總股本１﹒０６％，每股作價

２３﹒６０元，比該股昨日收市價折讓約２０％，淨籌約３﹒４５億元，用於強化水果供應鏈及

補充流動資金。（ｍｈ）

