恒指半日低收１２１點報２０３６３，中芯龍湖逆市收升逾６％

《經濟通通訊社１２日專訊》隨著投資者為周三（１２日）備受關注的ＣＰＩ數據做準備，

美國銀行的數據顯示，過去兩周投資者全線賣出美股。華爾街市場人士分析指，如果通脹高於預

期，將削弱有關聯儲局到年底前將大幅降息的觀點，令市場受壓。

港股向下，恒生指數半日收報２０３６３，跌１２１點或０﹒５９％，主板成交

５４８﹒４１億元。恒生中國企業指數報６８９５，跌５４點或０﹒７９％。恒生科技指數報

４２０１，跌４６點或１﹒０９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６２﹒６元，跌１４元或３﹒７２％，成交７３﹒５６億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報９７﹒２元，跌２﹒１元或２﹒１１％，成交１５﹒７４億元；美團收報

１３１﹒７元，跌３﹒７元或２﹒７３％，成交１５﹒１２億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、商湯（０００２０）及阿里巴巴－ＳＷ；商湯收報３﹒３６元，升０﹒０６元或

１﹒８２％，成交１９﹒０４億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯及阿里巴巴－ＳＷ

。

中芯（００９８１）逆市收升６﹒４２％，報２３﹒２元，該股成交約６２８１萬股，涉資

１４﹒２４億元，盤中高見２３﹒２元，最低見２１﹒７元；龍湖（００９６０）升６﹒３％，

收報２４﹒４５元；翰森製藥（０３６９２）升４﹒４６％，收報１５﹒４６元；中聯通

（００７６２）升３﹒４８％，收報６﹒２５元。

另外，中升控股（００８８１）收跌４﹒３４％，報３６﹒４元，該股成交約１７０萬股，涉資

６２３９萬元，盤中高見３８﹒０５元，最低見３６﹒３元；農夫山泉（０９６３３）跌

３﹒９％，收報４３﹒１元。 （ｋｙ）

