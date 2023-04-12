《盤後部署》騰訊再添沽壓拖累大市，與商湯一同回落或可博反彈

《經濟通通訊社１２日專訊》美國即將公布３月份通脹數據，將對聯儲局下月加息取向極為

關鍵，港股觀望氣氛濃厚，全日大市總成交剛過千億元。

市場資金審慎，高風險科技股普遍捱沽。重磅騰訊（００７００）南非大股東

Ｎａｓｐｅｒｓ旗下Ｐｒｏｓｕｓ公布，為繼續實施回購自身股份計劃，本周將再把額外所持有

的９６００萬股騰訊以憑證形式存入香港中央結算系統（ＣＣＡＳＳ）。大股東減持攻勢未止，

騰訊股價全日跌跌不休，上午最多跌近５％後曾稍為收窄跌幅，午後跌幅再度擴大，尾盤時分一

度迫近６％，最終全日跌５﹒１５％，收報３５７﹒２元。

騰訊利淡消息拖累一眾科技股表現；商湯（０００２０）早盤最多曾升逾６％，隨後沽壓加

劇，最終倒跌４﹒２４％，收報３﹒１６元。其餘科技股同樣受壓；阿里（０９９８８）跌

３﹒２７％，收報９６﹒０５元；美團（０３６９０）跌３﹒２５％，收報１３１元；百度

（０９８８８）跌０﹒８９％，收報１３４元；京東集團（０９６１８）跌３﹒５３％，收報

１５３元。



＊ｉＰｈｏｎｅ １５或改設計重創瑞聲＊



另外，市場傳出蘋果計劃今年推出的ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ及Ｐｒｏ Ｍａｘ，因大

量生產前無法克服技術問題，將取消市場高度關注的固態按鍵設計，改回原本實體按鍵設計。有

意見認為改動將對瑞聲（０２０１８）不利，繼昨日沽空比率急升至４７％後，股價今日最多急

挫１６％，全日未能扭轉頹勢，最終跌１４﹒９％，收報１５﹒８８元，繼上月反彈以來再度失

守２５０天線。

恒指全日表現偏軟，午後再受重磅科技股拖累加劇跌勢，最終收報２０３０９，跌１７５點

或跌０﹒８６％，主板成交１０８０﹒９２億元。國企指數收報６８６６，跌８３點或跌

１﹒２１％。恒生科技指數收報４１６６，跌８１點或跌１﹒９２％。



＊騰訊商湯探底，憧憬消息面帶動回升＊



騰訊南非大股東Ｐｒｏｓｕｓ將額外９６００萬股存入ＣＣＡＳＳ，引發騰訊新一輪沽壓。

走勢方面騰訊昨日以大陰燭形成穿頭破腳利淡形態，伴隨成交量擴大，結果今日再跌近６％。今

日成交額進一步擴大至１４６億元，更跌穿２０天線，料短期內將再測試３月低位約３３０元的

支持力度。消息面上，早前騰訊公布正研發類ＣｈａｔＧＰＴ聊天機械人，如有新消息公布有望

稍為帶來支持力度。若有意跟炒ＡＩ概念，３２５元至３３０元會是較為理想的入手水平。

同為ＡＩ概念的商湯今日先升後跌，進一步回吐逾４％。據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示

，商湯全日主動買沽比率為４７比５３，連續第二日錄得淨流出，並擴大至逾２﹒６３億元，走

勢向淡。若消息面未改，商湯大有機會進一步向下回試本月初的上升裂口，料２５０天線２﹒９

元至３元水平會有較強支持力度，未持貨投資者或可開始部署入手。（ｈｃ）

