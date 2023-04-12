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12/04/2023 14:27

【外圍經濟】日本去年國內企業物價指數升幅為１９８１年來最高

　　《經濟通通訊社１２日專訊》日本央行周三（１２日）公布２０２２年度國內企業物價指數
達１１７，較上年度上升９﹒３％，升幅為有數據的１９８１年度以來最大。此前的最大升幅是
２０２１年度創下的７﹒１％，連續兩年創新高。俄烏衝突加劇資源價格高漲及日圓匯率走低是
主要原因。（ｊｆ）

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