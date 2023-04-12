【外圍經濟】日本去年國內企業物價指數升幅為１９８１年來最高

《經濟通通訊社１２日專訊》日本央行周三（１２日）公布２０２２年度國內企業物價指數
達１１７，較上年度上升９﹒３％，升幅為有數據的１９８１年度以來最大。此前的最大升幅是
２０２１年度創下的７﹒１％，連續兩年創新高。俄烏衝突加劇資源價格高漲及日圓匯率走低是
主要原因。（ｊｆ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|香港要聞12/04/2023
西九法院兩犯「掉包」，葛珮帆:手帶可除出已是問題
|財經熱話12/04/2023
iPhone 15放棄固態按鍵 瑞聲恐改善盈利無望 大行降評級目標股價急插
|財經熱話12/04/2023
《午市前瞻》市場憂南非大股東部署減持騰訊 專家料330有支持
|大行報告12/04/2023
【大行炒D乜】三桶油 仍值博？內房股 邊隻好？一click入嚟就知道
|財經熱話12/04/2023
騰訊南非大股東擬將9600萬股存CCASS，市場憂部署減持
|國際動態12/04/2023
匯豐英國六家分行下周起停業，年內將再有逾百分行關閉
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰