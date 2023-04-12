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即市新聞

12/04/2023 08:47

【虛幣世界】比特幣再次突破三萬美元，市場對貨幣政策樂觀

　　《經濟通通訊社１２日專訊》比特幣再次突破３００００美元關口，為自２０２２年６月以
來的高位，分析指，由於市場開始對銀行業動盪憂慮逐漸消退，加上對聯儲局貨幣政策更加樂觀
，因此資金逐漸流入加密貨幣市場，Ｂａｎｘａ美國首席執行官兼首席法務官Ｒｉｃｈａｒｄ　
Ｍｉｃｏ表示，市場正在消化增長放緩，預計將導致美聯儲在２０２３年放鬆貨幣政策；不過，
要證明這一點，只需看看債券市場。美國兩年期國債收益率已從３月初超過５％的峰值跌至４％
以下。
　　Ｍｉｃｏ認為，去美元化亦開始成為事實的一部分，這進一步加速了比特幣的採用，簡而言
之，對於比特幣，你就是你自己的銀行。但鑑於最近的波動性，很難做出預測，但如果比特幣的
這種勢頭繼續下去，Ｍｉｃｏ表示不會感到驚訝。　　
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報３０２８９﹒３６元，升０﹒２９％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１８９２﹒９８元，升０﹒１７％；艾達幣報０﹒４０１９元，升０﹒１０％
；瑞波幣報０﹒５１５５元，跌０﹒２１％。（ｕｌ）
　
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