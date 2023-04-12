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12/04/2023 09:34

《異動股》華晨挫逾１１％，擬注資近１４億人幣重整華晨雷諾

　　《經濟通通訊社１２日專訊》華晨（０１１１４）現價跌１１﹒３％，報３﹒０６元，該股
成交約６２６萬股，涉資１９５４萬元。
　　華晨中國公布，建議華晨雷諾重整，包括與雷諾所持華晨雷諾權益清零、將該集團與雷諾所
持華晨雷諾債權約１７﹒４億人民幣及７﹒１１億人民幣化為華晨雷諾股東權益，以及該集團向
華晨雷諾注資最多１３﹒６億人民幣，令所持華晨雷諾由５１％升至８１﹒３６％，而雷諾持股
降至１８﹒６４％。
　　該集團指，建議出資將以內部資源撥付，而重整可讓其維持汽車製造商平台，有助進軍新能
源汽車，待日後與其他汽車公司合作，有關華晨雷諾業務進一步可行研究將會進行，包括向華晨
雷諾引入新潛在策略夥伴。華晨雷諾去年虧損約１４億人民幣，去年底資產淨值為負約２３億人
民幣。
　　現時，恒生指數報２０４６８，跌１６點或跌０﹒０８％，主板成交３８﹒４４億元。國企
指數報６９４７，跌３點或跌０﹒０５％。恒生科技指數報４２４２，跌５點或跌０﹒１３％。
　　即月期指新報２０５１７，跌３３點，高水４９點。即月國指期貨報６９６７，跌６點，高
水２０點。即月科指期貨新報４２５２，跌１１點，高水１８點。
　　上證綜合指數報３３１６，升２點或升０﹒０８％，成交１１９﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１８４３，跌３３點或跌０﹒２８％，成交１９５﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華晨（０１１１４）　　　　　３﹒０６元　跌１１﹒３％
　　比亞迪（０１２１１）　　２２５﹒４０元　跌１﹒０５％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　４２﹒００元　升１﹒６９％
　　蔚來（０９８６６）　　　　７５﹒００元　升４﹒８２％
　　理想汽車（０２０１５）　　９５﹒３０元　跌０﹒５７％
　　吉利汽車（００１７５）　　１０﹒０２元　升０﹒５０％
　　長汽（０２３３３）　　　　　９﹒１４元　跌０﹒５４％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　４﹒９４元　　　　無升跌
　　美東汽車（０１２６８）　　１４﹒３６元　升０﹒７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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