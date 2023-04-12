《異動股》華晨挫逾１１％，擬注資近１４億人幣重整華晨雷諾

《經濟通通訊社１２日專訊》華晨（０１１１４）現價跌１１﹒３％，報３﹒０６元，該股
成交約６２６萬股，涉資１９５４萬元。
華晨中國公布，建議華晨雷諾重整，包括與雷諾所持華晨雷諾權益清零、將該集團與雷諾所
持華晨雷諾債權約１７﹒４億人民幣及７﹒１１億人民幣化為華晨雷諾股東權益，以及該集團向
華晨雷諾注資最多１３﹒６億人民幣，令所持華晨雷諾由５１％升至８１﹒３６％，而雷諾持股
降至１８﹒６４％。
該集團指，建議出資將以內部資源撥付，而重整可讓其維持汽車製造商平台，有助進軍新能
源汽車，待日後與其他汽車公司合作，有關華晨雷諾業務進一步可行研究將會進行，包括向華晨
雷諾引入新潛在策略夥伴。華晨雷諾去年虧損約１４億人民幣，去年底資產淨值為負約２３億人
民幣。
現時，恒生指數報２０４６８，跌１６點或跌０﹒０８％，主板成交３８﹒４４億元。國企
指數報６９４７，跌３點或跌０﹒０５％。恒生科技指數報４２４２，跌５點或跌０﹒１３％。
即月期指新報２０５１７，跌３３點，高水４９點。即月國指期貨報６９６７，跌６點，高
水２０點。即月科指期貨新報４２５２，跌１１點，高水１８點。
上證綜合指數報３３１６，升２點或升０﹒０８％，成交１１９﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１１８４３，跌３３點或跌０﹒２８％，成交１９５﹒８４億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華晨（０１１１４） ３﹒０６元 跌１１﹒３％
比亞迪（０１２１１） ２２５﹒４０元 跌１﹒０５％
小鵬汽車（０９８６８） ４２﹒００元 升１﹒６９％
蔚來（０９８６６） ７５﹒００元 升４﹒８２％
理想汽車（０２０１５） ９５﹒３０元 跌０﹒５７％
吉利汽車（００１７５） １０﹒０２元 升０﹒５０％
長汽（０２３３３） ９﹒１４元 跌０﹒５４％
廣汽集團（０２２３８） ４﹒９４元 無升跌
美東汽車（０１２６８） １４﹒３６元 升０﹒７０％
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（ｈｃ）
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