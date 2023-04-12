《異動股》華晨挫逾１１％，擬注資近１４億人幣重整華晨雷諾

《經濟通通訊社１２日專訊》華晨（０１１１４）現價跌１１﹒３％，報３﹒０６元，該股

成交約６２６萬股，涉資１９５４萬元。

華晨中國公布，建議華晨雷諾重整，包括與雷諾所持華晨雷諾權益清零、將該集團與雷諾所

持華晨雷諾債權約１７﹒４億人民幣及７﹒１１億人民幣化為華晨雷諾股東權益，以及該集團向

華晨雷諾注資最多１３﹒６億人民幣，令所持華晨雷諾由５１％升至８１﹒３６％，而雷諾持股

降至１８﹒６４％。

該集團指，建議出資將以內部資源撥付，而重整可讓其維持汽車製造商平台，有助進軍新能

源汽車，待日後與其他汽車公司合作，有關華晨雷諾業務進一步可行研究將會進行，包括向華晨

雷諾引入新潛在策略夥伴。華晨雷諾去年虧損約１４億人民幣，去年底資產淨值為負約２３億人

民幣。

現時，恒生指數報２０４６８，跌１６點或跌０﹒０８％，主板成交３８﹒４４億元。國企

指數報６９４７，跌３點或跌０﹒０５％。恒生科技指數報４２４２，跌５點或跌０﹒１３％。

即月期指新報２０５１７，跌３３點，高水４９點。即月國指期貨報６９６７，跌６點，高

水２０點。即月科指期貨新報４２５２，跌１１點，高水１８點。

上證綜合指數報３３１６，升２點或升０﹒０８％，成交１１９﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１１８４３，跌３３點或跌０﹒２８％，成交１９５﹒８４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華晨（０１１１４） ３﹒０６元 跌１１﹒３％

比亞迪（０１２１１） ２２５﹒４０元 跌１﹒０５％

小鵬汽車（０９８６８） ４２﹒００元 升１﹒６９％

蔚來（０９８６６） ７５﹒００元 升４﹒８２％

理想汽車（０２０１５） ９５﹒３０元 跌０﹒５７％

吉利汽車（００１７５） １０﹒０２元 升０﹒５０％

長汽（０２３３３） ９﹒１４元 跌０﹒５４％

廣汽集團（０２２３８） ４﹒９４元 無升跌

美東汽車（０１２６８） １４﹒３６元 升０﹒７０％

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（ｈｃ）

