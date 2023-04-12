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12/04/2023 09:43

《異動股》瑞聲（２０１８）挫１０％，上日沽空比率急升至４７％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價跌９﹒９７％，報１６﹒８元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒０４％。該股成交約３８１萬股，涉資６４２９萬
元。
　　瑞聲昨日沽空金額達９１８０萬元，沽空比率急升至４７﹒４０％；消息面上，最新中信里
昂將瑞聲目標價由１８﹒８元降至１７﹒３元，評級由「減持」進一步下調至「賣出」。
　　現時，恒生指數報２０４２５，跌５９點或跌０﹒２９％，主板成交７０﹒２７億元。國企
指數報６９２２，跌２８點或跌０﹒４１％。恒生科技指數報４２２０，跌２８點或跌
０﹒６６％。
　　即月期指新報２０４５６，跌９４點，高水３０點。即月國指期貨報６９３５，跌３８點，
高水１３點。即月科指期貨新報４２２５，跌３８點，高水２５點。
　　上證綜合指數報３３１７，升４點或升０﹒１３％，成交４１５﹒６１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１８８１，升４點或升０﹒０４％，成交６０９﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　１６﹒８０元　跌９﹒９７％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　９７﹒６５元　升０﹒９３％
　　高偉電子（０１４１５）　　　１９﹒４０元　升３﹒１９％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　４﹒２２元　升１﹒２０％
　　比亞迪電子（００２８５）　　２４﹒１５元　跌０﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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