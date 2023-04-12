《異動股》瑞聲（２０１８）挫１０％，上日沽空比率急升至４７％

《經濟通通訊社１２日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價跌９﹒９７％，報１６﹒８元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒０４％。該股成交約３８１萬股，涉資６４２９萬

元。

瑞聲昨日沽空金額達９１８０萬元，沽空比率急升至４７﹒４０％；消息面上，最新中信里

昂將瑞聲目標價由１８﹒８元降至１７﹒３元，評級由「減持」進一步下調至「賣出」。

現時，恒生指數報２０４２５，跌５９點或跌０﹒２９％，主板成交７０﹒２７億元。國企

指數報６９２２，跌２８點或跌０﹒４１％。恒生科技指數報４２２０，跌２８點或跌

０﹒６６％。

即月期指新報２０４５６，跌９４點，高水３０點。即月國指期貨報６９３５，跌３８點，

高水１３點。即月科指期貨新報４２２５，跌３８點，高水２５點。

上證綜合指數報３３１７，升４點或升０﹒１３％，成交４１５﹒６１億元人民幣。

深證成份指數報１１８８１，升４點或升０﹒０４％，成交６０９﹒１６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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瑞聲科技（０２０１８） １６﹒８０元 跌９﹒９７％

舜宇光學科技（０２３８２） ９７﹒６５元 升０﹒９３％

高偉電子（０１４１５） １９﹒４０元 升３﹒１９％

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒２２元 升１﹒２０％

比亞迪電子（００２８５） ２４﹒１５元 跌０﹒８２％

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（ｈｃ）

