【ＡＩ熱潮】人民日報評論：規範算法應用發展，增強網絡執法威懾

《經濟通通訊社１２日專訊》網信辦１１日發布辦法規管生成式人工智能，要求企業上報算

法及用戶實名，《人民日報》今日發表題為「加強共治，規範算法應用發展」的時評文章指出，

算法內容專業性較高、技術更新速度快等特點，決定了算法治理是一項長期工作，需要匯聚合力

。監管部門應加強事中、事後的過程監管，依法嚴厲打擊相關違法違規行為，增強網絡執法威懾

力。企業應落實主體責任，為用戶提供良好的、更具安全感的使用體驗。隨著人工智能技術快速

發展，算法正深度嵌入人們的日常生活。可以預見，通過建章立制、強化監管、鼓勵自律等，算

法應用及相關行業將會迎來更健康更可持續的發展。加強共治，規範算法應用發展。

文章指出，為了實現個性化推薦的精準高效，平台需要借助算法收集處理用戶的個人信息，

實現對用戶的跟蹤識別。一些用戶希望關閉算法推薦功能，停止將個人信息分享給平台使用。然

而，平台個性化推薦卻存在關閉難等問題。平台為消費者關閉個性化推薦設置障礙，是濫用算法

的又一表現形式。類似濫用算法的行為，侵害了消費者的知情權、選擇權和個人信息權益，也給

網絡空間的傳播秩序帶來負面影響。

文章並指，當前，大部分算法設計者不會將運算的細節公之於眾。由於不掌握相關信息，用

戶在權益受到損害時，依法維權的成本較高。一旦算法的設計與應用失當，個體在認知判斷、行

為決策以及價值取向等多個方面，很可能會受到單一算法的不良影響。因此，算法規制不能僅靠

平台自覺，還需建立全方位監督體系，更好保護用戶權益。（ｅｗ）

