《午市前瞻》市場憂南非大股東部署減持騰訊，專家料３３０有支持

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收報２０３６３，跌１２１點或０﹒５９％，主

板成交５４８﹒４１億元。恒生中國企業指數報６８９５，跌５４點或０﹒７９％。恒生科技指

數報４２０１，跌４６點或１﹒０９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６２﹒６元，跌１４元或３﹒７２％，成交７３﹒５６億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報９７﹒２元，跌２﹒１元或２﹒１１％，成交１５﹒７４億元；美團收報

１３１﹒７元，跌３﹒７元或２﹒７３％，成交１５﹒１２億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、商湯（０００２０）及阿里巴巴－ＳＷ；商湯收報３﹒３６元，升０﹒０６元或

１﹒８２％，成交１９﹒０４億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯及阿里巴巴－ＳＷ

。



＊溫鋼城：騰訊４００元阻力較大＊



騰訊大股東南非傳媒巨企Ｎａｓｐｅｒｓ旗下互聯網投資旗艦Ｐｒｏｓｕｓ公布，作為繼續

實施回購計劃的一部分，本周將採取行政措施，將其持有的額外９６００萬股騰訊股票以憑證形

式存入中央結算系統（ＣＣＡＳＳ），根據回購計劃有序地進行此類股票的市場交易。

Ｐｒｏｓｕｓ又表示，４月３日至６日期間，以平均每股７１﹒１３９０歐元的價格，回購

了１７８﹒３３９８萬股Ｐｒｏｓｕｓ股票，總對價為約１﹒２７億歐元（折合約１０﹒９億港

元）。市場憂慮Ｎａｓｐｅｒｓ部署減持騰訊，導致股價早段曾挫逾４％，低見３５８元，並拖

累恒指一度跌逾１５０點。

ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，

Ｐｒｏｓｕｓ將大批持股轉至ＣＣＡＳＳ，相信Ｎａｓｐｅｒｓ會不斷減持騰訊股份，短期會導

致股價受壓。不過，他估計騰訊在３月低位３３０元水平會有支持，整固後再向上，４００元會

遇上較大阻力。他建議投資者可在３３０至４００元炒波幅，並多加留意公司會否在ＡＩ平台上

開拓新業務。



＊宜留意美國銀行股業績＊



至於港股方面，溫鋼城指近期成交偏弱，買盤部署不積極，或因觀望美國即將公布的３月

ＣＰＩ，令恒指持續窄幅上落。

他續指，內地經濟數據表現不差，社會融資規模亦加大。即使美國銀行股將於本周五（１４

日）公布業績，可能為美股帶來震盪，惟看不見港股有嚴重大跌因素。他預期，恒指短線在

２００００關有較強支持，２１０００則有阻力，今個月相信會維持悶局。



＊百度可候至１２０元以下吸納＊



網信辦昨日發布《生成式人工智能服務管理辦法》的徵求意見稿，商湯（０００２０）、百

度（０９８８８）等ＡＩ概念股應聲下跌。之後，美國政府據報開始研究是否有必要對

ＣｈａｔＧＰＴ這類ＡＩ工具進行審查。今日ＡＩ概念股走勢個別發展，百度曾跌逾１％，商湯

則曾逆市漲逾５％。

溫鋼城表示，今次網信辦出招監管生成式ＡＩ，相信與ＡＩ概念股升勢過急有關，並推斷想

遏制過度炒賣風氣，對股價影響有限。他強調，ＡＩ目前在市場有較大需求，盈利能力亦較虛擬

實境（ＶＲ）強，對前景保持樂觀。部署上，百度可候至１２０元以下吸納，目標１５０元。

京東（０９６１８）早前宣布將於今年發布產業大模型「言犀」，溫鋼城認為京東只是一個

購物平台，在ＡＩ範疇的技術及配套遠較百度及商湯落後，受歡迎程度成疑。他又提到，京東自

宣布百億補貼計劃後，股價走勢毫無起色，即使集團將會分拆業務，但無法推動股價，投資者宜

待股價升破１０天線才作部署。（ｅｒ）

