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12/04/2023 16:34

【虛擬銀行】ＺＡ　Ｂａｎｋ鉛意成為Ｗｅｂ３生態圈首選銀行夥伴

　　《經濟通通訊社１２日專訊》ＺＡ　Ｂａｎｋ今日發表最新發展藍圖，鉛意成為Ｗｅｂ３生
態圈的首選銀行夥伴，致力為Ｗｅｂ３企業提供基本銀行服務。為實踐此目標，公司已冠名贊助
首屆２０２３香港Ｗｅｂ３嘉年華。活動由ＨａｓｈＫｅｙ　Ｇｒｏｕｐ和萬向區塊鏈實驗室共
同主辦。
　　ＺＡ　Ｂａｎｋ表示，完全具備為香港受監管Ｗｅｂ３機構擔任結算銀行
（ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ　ｂａｎｋ）的能力，並準備就緒協助如　Ｈａｓｈ　
Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　等的持牌虛擬資產交易平台（ＶＡＴＰ）及時處理和
結算交易。近日亦開始向來自Ｗｅｂ３社群的本地中小企或初創企業提供線上開戶服務。
　　ＺＡ　Ｂａｎｋ行政總裁姚文松表示，隨著香港積極為Ｗｅｂ３創造有利環境，決心把握時
機，向Ｗｅｂ３初創企業提供線上開戶，為傳統銀行服務與Ｗｅｂ３世界的融合踏出重要一步。
此發展標誌著這個新興產業的重要性獲得市場更廣泛的接受和認可，希望能鼓勵其他金融機構仿
效，為Ｗｅｂ３公司提供貼身的銀行服務。期待與ＨａｓｈＫｅｙ、ＯＫＸ等環球Ｗｅｂ３企業
攜手探索更多合作機遇。（ｂｉ）

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