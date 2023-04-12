匯豐英國六家分行下周起停業，年內將再有逾百分行關閉

《經濟通通訊社１２日專訊》英國媒體報道Ｚ，匯豐銀行表示，由於親臨分行的客戶減少，

因此其六家位於英國的分行將於下星期開始停業。集團並預告當地再有逾百家分行會於今年內關

閉。

匯豐將協助其客戶轉而使用向數字銀行服務。（ｃｌ）

