《新股上市》傳珍酒李渡最快下周起就其７０億香港ＩＰＯ接受認購

《經濟通通訊社１２日專訊》據《彭博》引述知情人士表示，在內地經營珍酒、李渡、湘窖
及開口笑四個白酒品牌的珍酒李渡集團，計劃最快下周開始接受投資者認購其股份，上市集資額
高達８－９億美元，即折合約６２﹒８－７０﹒６５億港元，有望成為本港今年最大規模ＩＰＯ
。
不過，消息人士亦補充，上市計劃仍在洽商中，有關細節，例如集資金額和上市時間表，仍
可能有變。（ｃｌ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|中國故事12/04/2023
《神州經脈》內地嚴查1500元宴會餐 A股成交連續七日破萬億
|財經熱話12/04/2023
大股東疑再部署減持叠加北水流出 騰訊密密回購兼獲大行唱好仍挫逾半成 跌至咩位可吼？
|國際動態12/04/2023
日本將批准在大阪開設全國第一家賭場
|香港要聞12/04/2023
電子消費券8萬人被取消資格，節省逾4億公帑
|香港要聞12/04/2023
西九法院兩犯「掉包」，葛珮帆:手帶可除出已是問題
|財經熱話12/04/2023
iPhone 15放棄固態按鍵 瑞聲恐改善盈利無望 大行降評級目標 股價縱急插宜忍手
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰