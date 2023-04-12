《新股上市》傳珍酒李渡最快下周起就其７０億香港ＩＰＯ接受認購

《經濟通通訊社１２日專訊》據《彭博》引述知情人士表示，在內地經營珍酒、李渡、湘窖

及開口笑四個白酒品牌的珍酒李渡集團，計劃最快下周開始接受投資者認購其股份，上市集資額

高達８－９億美元，即折合約６２﹒８－７０﹒６５億港元，有望成為本港今年最大規模ＩＰＯ

。

不過，消息人士亦補充，上市計劃仍在洽商中，有關細節，例如集資金額和上市時間表，仍

可能有變。（ｃｌ）

