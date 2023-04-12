【夜期時段】即月期指最新報２０３５２點，跌１４點，高水４２點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３６０點，跌６點，高水５０
點，最新報２０３５２點，跌１４點，高水４２點，合約成交１２７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８８２點，無升跌，高水１６點，最新報６８７７點，跌
５點，高水１１點，合約成交１９０張。
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|中國故事12/04/2023
《神州經脈》內地嚴查1500元宴會餐 A股成交連續七日破萬億
|財經熱話12/04/2023
大股東疑再部署減持叠加北水流出 騰訊密密回購兼獲大行唱好仍挫逾半成 跌至咩位可吼？
|國際動態12/04/2023
日本將批准在大阪開設全國第一家賭場
|香港要聞12/04/2023
電子消費券8萬人被取消資格，節省逾4億公帑
|香港要聞12/04/2023
西九法院兩犯「掉包」，葛珮帆:手帶可除出已是問題
|財經熱話12/04/2023
iPhone 15放棄固態按鍵 瑞聲恐改善盈利無望 大行降評級目標 股價縱急插宜忍手
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰