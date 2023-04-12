【夜期時段】即月期指最新報２０３５２點，跌１４點，高水４２點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３６０點，跌６點，高水５０

點，最新報２０３５２點，跌１４點，高水４２點，合約成交１２７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８８２點，無升跌，高水１６點，最新報６８７７點，跌

５點，高水１１點，合約成交１９０張。

