《再戰明天》德國外長及歐盟外交代表訪華，美國公布ＰＰＩ

《經濟通通訊社１２日專訊》德國外長及歐盟外交代表訪華，及美國公布ＰＰＩ，料為周四
（１３日）市場焦點。
＊德國公布ＣＰＩ，歐元區公布工業生產＊
各國重要經濟活動方面，德國外交部長貝爾伯克訪問中國，歐盟執委會副主席、外交及安全
政策高級代表博雷利亦到訪；美國總統拜登會見愛爾蘭總統Ｍｉｃｈａｅｌ Ｈｉｇｇｉｎｓ，
並在愛爾蘭議會發表演講。本港時間周四晚７：４５ｐｍ，德國財政部長林德納和德國央行總裁
納格爾舉行新聞發布會。９：００ｐｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆在ＩＭＦ春季會議參加爐邊談
話；同一時間，英倫銀行首席經濟學家皮爾在「英國經濟和貨幣政策發展」視頻會議上發言。
數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布３月貨幣供應Ｍ２；３月貨幣供應Ｍ３。
本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布３月失業率，料由３﹒５％升上３﹒６％。本港時間
２：００ｐｍ，英國公布２月服務業指數，月率料由０﹒５％逆轉至下滑０﹒１％；２月工業生
產年率跌幅料由４﹒３％收窄至３﹒７％，月率料由下滑０﹒３％改善至升０﹒２％。同一時間
，德國公布３月消費者物價指數，月率升幅料維持於０﹒８％，年率升幅料由８﹒７％收窄至
７﹒４％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布２月工業生產，年率升幅料由０﹒９％擴大至
１﹒６％，經季節調整月率升幅料由０﹒７％擴大至１％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布３
月生產者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由４﹒６％收窄至３％；連續申請失業救濟金
人數料由１８２﹒３萬升至１８３﹒５萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒８萬升至
２３﹒５萬。
在本港，明日公布業績的公司有：迅銷（０６２８８）等。（ｗａ）
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