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即市新聞

12/04/2023 16:15

《小傳日記》瑞聲急插超過一成四，因為蘋果新手機無咗呢粒掣？

　　《小傳日記》今日瑞聲（０２０１８）急插，一開波由１８﹒４４銀ｋｅｅｐ住跌，跌穿埋
１６銀關口，成支大陰燭插穿５０、２０同２５０天線，跌勢認真誇張。
　　股價跌鑊甘，可能同嚟緊ｉＰｈｏｎｅ　１５　Ｐｒｏ同Ｐｒｏ　Ｍａｘ嘅設計有關。有「
最強蘋果分析員」之稱、天風國際證券分析師郭明錤喺社交媒體出ｐｏｓｔ，話蘋果計劃今年推
出ｉＰｈｏｎｅ　１５　Ｐｒｏ同Ｐｒｏ　Ｍａｘ，因為大量生產前無法克服技術問題，將取消
好多人關注嘅「固態按鍵設計」，改番原本實體按鍵設計。佢提到，「孖屐」原先預計全新嘅固
態按鍵設計，可以協助改善供應商收入同盈利，但依家呢個設計取消咗，估計不利瑞聲。
　　到底呢個「固態按鍵設計」係乜東東？綜合網上資料，呢個設計會保留按鍵嘅造型，但並無
實際嘅按鍵。用戶撳掣嗰陣，會以「Ｔａｐｔｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅ」線性摩打嘅震動作為回饋。
據知，「固態按鍵設計」主要係畀新機唔再有按鍵開窿，令機身睇起上嚟平滑啲，同時減低入水
入塵嘅機會。
　　無咗呢個設計，大行紛紛睇淡瑞聲前景。中信里昂話，ｉＰｈｏｎｅ　１５　Ｐｒｏ同
Ｐｒｏ　Ｍａｘ今年可能唔會進行虛擬按鍵升級。之前該行同孖屐都預期，呢個升級會成為瑞聲
今年主要增長動力，但至少喺今年不會再見到，分別下調瑞聲今年同明年盈利預測１６％及
１３％，目標價由１８﹒８銀下調近８％至１７﹒３銀，評級更加由「跑輸大市」降到「沽售」

　　無咗「固態按鍵」，世界當堂大亂。瑞聲股價雖然急插，但最後都收高過３月２１日低位
１５﹒８８銀，９日ＲＳＩ一度下跌到２６，唔排除有技術性反彈嘅。不過，孖屐講到呢件事咁
嚴重，若果瑞聲盈利真係受到影響，恐怕有排捱喇！請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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