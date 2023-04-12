《小傳日記》瑞聲急插超過一成四，因為蘋果新手機無咗呢粒掣？

《小傳日記》今日瑞聲（０２０１８）急插，一開波由１８﹒４４銀ｋｅｅｐ住跌，跌穿埋

１６銀關口，成支大陰燭插穿５０、２０同２５０天線，跌勢認真誇張。

股價跌鑊甘，可能同嚟緊ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ同Ｐｒｏ Ｍａｘ嘅設計有關。有「

最強蘋果分析員」之稱、天風國際證券分析師郭明錤喺社交媒體出ｐｏｓｔ，話蘋果計劃今年推

出ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ同Ｐｒｏ Ｍａｘ，因為大量生產前無法克服技術問題，將取消

好多人關注嘅「固態按鍵設計」，改番原本實體按鍵設計。佢提到，「孖屐」原先預計全新嘅固

態按鍵設計，可以協助改善供應商收入同盈利，但依家呢個設計取消咗，估計不利瑞聲。

到底呢個「固態按鍵設計」係乜東東？綜合網上資料，呢個設計會保留按鍵嘅造型，但並無

實際嘅按鍵。用戶撳掣嗰陣，會以「Ｔａｐｔｉｃ Ｅｎｇｉｎｅ」線性摩打嘅震動作為回饋。

據知，「固態按鍵設計」主要係畀新機唔再有按鍵開窿，令機身睇起上嚟平滑啲，同時減低入水

入塵嘅機會。

無咗呢個設計，大行紛紛睇淡瑞聲前景。中信里昂話，ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ同

Ｐｒｏ Ｍａｘ今年可能唔會進行虛擬按鍵升級。之前該行同孖屐都預期，呢個升級會成為瑞聲

今年主要增長動力，但至少喺今年不會再見到，分別下調瑞聲今年同明年盈利預測１６％及

１３％，目標價由１８﹒８銀下調近８％至１７﹒３銀，評級更加由「跑輸大市」降到「沽售」

。

無咗「固態按鍵」，世界當堂大亂。瑞聲股價雖然急插，但最後都收高過３月２１日低位

１５﹒８８銀，９日ＲＳＩ一度下跌到２６，唔排除有技術性反彈嘅。不過，孖屐講到呢件事咁

嚴重，若果瑞聲盈利真係受到影響，恐怕有排捱喇！請請！



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