恒指低收１７５點報２０３０９，騰訊跌逾５％，中芯逆市飆近６％

《經濟通通訊社１２日專訊》隨著投資者為周三（１２日）備受關注的ＣＰＩ數據做準備，

美國銀行的數據顯示，過去兩周投資者全線賣出美股。華爾街市場人士分析指，如果通脹高於預

期，將削弱有關聯儲局到年底前將大幅降息的觀點，令市場受壓。

港股向下，恒生指數全日收報２０３０９，跌１７５點或０﹒８６％，主板成交

１０８０﹒９２億元。恒生中國企業指數報６８６６，跌８３點或１﹒２１％。恒生科技指數報

４１６６，跌８１點或１﹒９２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊收跌５﹒１５％，報３５７﹒２元，藍籌最弱，該股成交約４０４７萬股

，涉資１４６﹒０７億元，盤中高見３７１﹒６元，最低見３５４﹒２元；阿里巴巴－ＳＷ收報

９６﹒０５元，跌３﹒２５元或３﹒２７％，成交３７﹒３６億元；美團收報１３１元，跌

４﹒４元或３﹒２５％，成交３２億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯

（０００２０）及阿里巴巴－ＳＷ；商湯收報３﹒１６元，跌０﹒１４元或４﹒２４％，成交

３９﹒１２億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯及阿里巴巴－ＳＷ。

中升控股（００８８１）跌４﹒８６％，收報３６﹒２元；農夫山泉（０９６３３）跌

３﹒９％，收報４３﹒１元；海底撈（０６８６２）跌３﹒７９％，收報２０﹒３元。

另外，中芯（００９８１）逆市收升５﹒７３％，報２３﹒０５元，該股成交約９８１７萬

股，涉資２２﹒３４億元，盤中高見２３﹒３元，最低見２１﹒７元；龍湖（００９６０）升

５﹒４３％，收報２４﹒２５元；翰森製藥（０３６９２）升３﹒６５％，收報１５﹒３４元；

碧桂園服務（０６０９８）升３﹒２１％，收報１４﹒７８元。（ｋｙ）

