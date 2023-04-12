《神州經脈》內地嚴查１５００元宴會餐，Ａ股成交連續七日破萬億

《神州經脈》官媒數度提醒Ａ股人工智能概念過熱有風險，但ＡＩ概念股仍然有價有市，未

受港股市場對騰訊（００７００）大股東減倉的擔憂所影響，加上３月新增信貸數據強勁，滬深

股市上升，滬綜指全日升０﹒４１％，報３３２７﹒１８點，深成指揚０﹒０５％，創業板指跌

０﹒４１％。

兩市全日成交１１３２２億元（人民幣．下同），連續第七個交易日突破１萬億元，按日增

加４﹒５％，不過陸股通今日（１２日）淨流出超過４２億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５３點子後窄幅波動，半日有效波幅不足百點

，收盤報６﹒８８３２，較上個交易日４時３０分收盤價升１５點子。離岸人民幣兌美元

（ＣＮＨ）現升６４點子，報６﹒８８７５。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報

６﹒８８５４，較上個交易日升２８點子，上個交易日報６﹒８８８２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家發改委發布《關於防止和減少餐飲浪費的公告（徵求意見稿）》，提出有關部門對宴

會套餐特別是酒店宴會套餐、單桌１５００元人民幣以上（不含酒水）宴會套餐實行重點監管，

適時抽查宴會套餐及套餐菜品是否明碼標價、是否明白標量、是否質價相符、是否存在明顯浪費

情況，抽查餐飲企業是否違規設置最低消費。



２﹒ 微信公眾號「深廠」引述阿里廠友消息指，阿里巴巴內地數字商業板塊（ＣＤＣ）正進行

業務調整，將天貓與淘寶拆開。消息稱，重新將天貓、淘寶拆開，管理層應是有意加速內部競爭

，同時避免組織僵化。消息又指，下一步淘菜菜將併入天貓，與天貓超市、淘鮮達現有業務整合

。



３﹒ 惠州上月一手住宅網簽量達９４００套，環比大漲七成；一手住宅成交價格有所回落，環

比下跌３％至每平方米１﹒２２萬元。東莞上月一手網簽３１５２套，環比增四成，網簽均價為

每平方米３４７００元；二手成交網簽３７６７套，環比增加６５％，創近１４個月新高。中山

上月一手住宅成交５１４６套，環比上漲７２％。內媒分析，臨近深圳地區乃至整個大灣區樓市

受利好，有內地與香港正式全面通關的因素，因中山、惠州、深圳、珠海和東莞都是港澳居民最

喜愛置業的城市，樓價比香港有著顯著優勢。



４﹒ 中國社會科學院文學研究所日１０日發布《２０２２年中國網絡文學發展研究報告》，去

年中國網絡文學市場規模達３８９﹒３億元，按年增長８﹒８％。騰訊視頻、優酷、愛奇藝等主

流視頻平台２０２２年度十大熱門劇集中，付費網文改編影視劇整體佔近５０％，成影視化改編

重要來源。據第三方機構易觀數據統計，去年包括出版、遊戲、影視、動漫、音樂、音頻等在內

的中國網絡文學ＩＰ（知識版權）全版權運營市場，整體影響規模超過２５２０億元，預計到

２０２５年，這一規模將突破３０００億元，市場規模年增長預計超百億。



５﹒ 巴西總統盧拉由今日起至本周六（１５日）對中國進行國事訪問，期間會與中國國家主席

習近平進行會談，而據外電報道，盧拉將在明日（１３日）參觀華為在上海的創新中心。另歐盟

外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利將於明日至本周六訪華，並舉行第十二輪中

歐高級別戰略對話。德國外長貝爾伯克亦將於明日至本周六對中國進行正式訪問，國務委員兼外

長秦剛將同對方共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話。



６﹒ 中國工商銀行（巴西）有限公司日前已成功辦理首筆跨境人民幣結算業務，在這筆業務中

，工銀巴西支持貿易雙方成功實現直接使用人民幣進行結算。這標誌著該行在巴西市場的跨境人

民幣業務取得實質性進展，中巴企業在貿易往來中擁有更多幣種選擇，有助提升人民幣在中巴貿

易和投資中的佔比，為中巴經貿往來與金融合作注入新活力。



７﹒ 國家能源局預計，今年全國最大電力負荷可能超過１３﹒６億千瓦，較去年有較大的增長

。該局又指，今年以來中國生產生活加快恢復，工業用能增速明顯提高，能源消費小幅增長，全

國能源供需總體平穩。研判今年中國全國電力供應總體有保障，惟部分省份在高峰時段可能出現

用電緊張。對於中國是否計劃擴大從俄羅斯進口能源，該局稱目前中俄企業正就新建中蒙俄天然

氣管道項目保持交流、積極磋商。



８﹒ 抖音安全中心今日公告，本月３０日前，抖音將分批關閉全部醫療健康類認證帳號（包括

機構）的私信及粉絲群互動功能，以保障用戶安全與利益，防止利用醫務人員帳號違規引流、惡

意營銷等行為。抖音已於去年６月３０日關閉醫療健康類認證創作者帳號的商品分享功能。公告

並提到，去年以來，抖音累計清理並攔截醫療科學性有誤視頻２５萬餘條、處置處罰違規帳號超

過１０００個。（ｓｌ）

