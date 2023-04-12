【數據解讀】新增貸、社融增量創新高，分析：「後新冠」復甦結束

《經濟通通訊社１２日專訊》人行公布數據顯示，３月新增人民幣貸款３﹒８９萬億元（人

民幣．下同），３月社融增量為５﹒３８萬億元，兩項數據均高於預期並創歷史同期新高；當月

末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１２﹒７％，持平預期。

一季度來看，社會融資規模增量累計為１４﹒５３萬億元，比去年同期多２﹒４７萬億元。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加１０﹒７萬億元，同比多增２﹒３６萬億元。

國泰君安國際首席經濟學家周浩指，第一季度，中國的信貸數據依然強勁，這為整體經濟復

甦奠定了總體積極的基調。３月社融增量超過了５萬億元，遠高於市場預期，這表明整體信貸的

支持力度仍在，由地方政府支持的基建支出發揮關鍵作用。在房地產政策放鬆的推動下，居民戶

中長期貸款在３月也出現了跳升。

總的來說，市場仍在強勁的信貸數據和疲軟的通脹數據之間糾結，信貸數據反映了政策立場

仍然堅定地促進增長，而通脹數據則表明潛在需求並不像預期的那樣強勁。「後新冠」時期的首

階段快速復甦已經基本結束，不同行業之間的分化將持續。（ｌｃ）

