  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/04/2023 08:38

【數據解讀】新增貸、社融增量創新高，分析：「後新冠」復甦結束

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人行公布數據顯示，３月新增人民幣貸款３﹒８９萬億元（人
民幣．下同），３月社融增量為５﹒３８萬億元，兩項數據均高於預期並創歷史同期新高；當月
末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１２﹒７％，持平預期。
　　一季度來看，社會融資規模增量累計為１４﹒５３萬億元，比去年同期多２﹒４７萬億元。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加１０﹒７萬億元，同比多增２﹒３６萬億元。
　　國泰君安國際首席經濟學家周浩指，第一季度，中國的信貸數據依然強勁，這為整體經濟復
甦奠定了總體積極的基調。３月社融增量超過了５萬億元，遠高於市場預期，這表明整體信貸的
支持力度仍在，由地方政府支持的基建支出發揮關鍵作用。在房地產政策放鬆的推動下，居民戶
中長期貸款在３月也出現了跳升。
　　總的來說，市場仍在強勁的信貸數據和疲軟的通脹數據之間糾結，信貸數據反映了政策立場
仍然堅定地促進增長，而通脹數據則表明潛在需求並不像預期的那樣強勁。「後新冠」時期的首
階段快速復甦已經基本結束，不同行業之間的分化將持續。（ｌｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態12/04/2023
五角大樓證機密文件遭外洩，南韓總統室否認遭美監聽
人氣文章90後投資達人 - 朱公子12/04/2023
重溫過往牛市比特幣升勢嘅劇本，讓大家躺着也能賺錢！
人氣文章市場動向12/04/2023
智慧城市帶動經濟轉型 香港如何發揮自身優勢？
人氣文章香港政情12/04/2023
林鄭金鐘辦公室開支1350萬，行政署：可接受水平
人氣文章財經熱話12/04/2023
【虛幣世界】比特幣再次突破三萬美元，市場對貨幣政策樂觀
人氣文章生財有道11/04/2023
【高息定存】星展推出定存優惠　港元及美元一周定存高達10厘息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金