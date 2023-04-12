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12/04/2023 09:01

【數據解讀】東方金誠：二季度再度降準的可能性不大

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人行公布數據顯示，３月新增人民幣貸款３﹒８９萬億元（人
民幣．下同），３月社融增量為５﹒３８萬億元，兩項數據均高於預期並創歷史同期新高；當月
末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１２﹒７％，持平預期；狹義貨幣（Ｍ１）同比增５﹒１％，
流通中貨幣（Ｍ０）同比增１１％。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青表示，３月末Ｍ２增速處於近７年以來的高位附近，這主要是
因為當月貸款多增帶動存款派生，更重要的是，伴隨疫情擾動退去，寬貨幣向寬信用的傳導渠道
正在打通；Ｍ１增速低位下行，主要是受房地產市場整體仍處於調整階段拖累。
　　他指出，３月金融數據表明，當前經濟恢復仍不均衡，房地產市場有待進一步回暖，後期還
需要繼續挖掘居民消費、民間投資等經濟內生增長動能，減輕對基建投資的依賴。
　　展望二季度，王青表示，伴隨經濟進一步修復，市場融資需求擴大，金融數據、特別是信貸
強勁增長勢頭有望延續，這體現了現階段貨幣政策以寬信用支持經濟回升的基調。在政策取向上
，考慮到３月實施降準，當前經濟回升勢頭較強，二季度再度降準的可能性不大。（ｌｃ）

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