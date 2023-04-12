【台海局勢】據報大陸於周日起關閉台灣北部空域，或影響七成航班

《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中國正在計劃４月１６日至

１８日在台灣北部設立禁飛區，此舉可能會擾亂東北亞和東南亞之間６０％－７０％的航班，以

及台灣與南韓、日本和北美之間的航班。

報道指出，設置禁飛區將擾亂台灣北部的飛航情報區（ＦＩＲ），而且禁飛的原因尚不清楚

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