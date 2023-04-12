【台海局勢】據報大陸於周日起關閉台灣北部空域，或影響七成航班

《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中國正在計劃４月１６日至
１８日在台灣北部設立禁飛區，此舉可能會擾亂東北亞和東南亞之間６０％－７０％的航班，以
及台灣與南韓、日本和北美之間的航班。
報道指出，設置禁飛區將擾亂台灣北部的飛航情報區（ＦＩＲ），而且禁飛的原因尚不清楚
。（ｊｔ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|國際動態12/04/2023
日本將批准在大阪開設全國第一家賭場
|香港要聞12/04/2023
電子消費券8萬人被取消資格，節省逾4億公帑
|香港要聞12/04/2023
西九法院兩犯「掉包」，葛珮帆:手帶可除出已是問題
|財經熱話12/04/2023
iPhone 15放棄固態按鍵 瑞聲恐改善盈利無望 大行降評級目標 股價縱急插宜忍手
|財經熱話12/04/2023
《午市前瞻》市場憂南非大股東部署減持騰訊 專家料330有支持
|大行報告12/04/2023
【大行炒D乜】三桶油 仍值博？內房股 邊隻好？一click入嚟就知道
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰