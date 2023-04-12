【大國博弈】傳巴西總統盧拉將參觀華為上海創新中心

《經濟通通訊社１２日專訊》巴西總統盧拉由今日起至本周六（１５日）對中國進行國事訪
問，期間會與中國國家主席習近平進行會談，而據外電報道，盧拉將在明日（１３日）參觀華為
在上海的創新中心。
由於華為被指控存在安全威脅，美國在２０２０年對其實施出口管制，曾盛極一時的華為手
機業務一落千丈，外界關注今次盧拉訪問華為或將引起美國政府的注意。（ｅｙ）
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